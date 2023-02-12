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籃球／林書豪台灣首秀扮救世主 21分13助攻率隊止4連敗

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

籃球／林書豪台灣首秀扮救世主 21分13助攻率隊止4連敗

記者曾思儒／高雄報導
林書豪上半場就攻下11分、9助攻，助隊取得16分領先。（記者劉學聖／攝影）
林書豪上半場就攻下11分、9助攻，助隊取得16分領先。（記者劉學聖／攝影）

賽前雖吞下4連敗，高雄17直播鋼鐵人隊12日有「哈佛小子」林書豪扮演救世主，上半場就有11分、9助攻，第三節更自己畫起戰術板，最終貢獻21分、13助攻，獲得單場MVP，在首度滿場的5321人球迷見證下助隊以95：80擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，迎接本季第3勝。

上周宣布加盟鋼鐵人的林書豪，12日首度出賽成最矚目焦點，夢想家雖派出洋將波因特防守林書豪，首節「哈佛小子」仍傳出5助攻，助隊取得27：22領先，半場打完就有近「雙10」演出，率鋼鐵人握有56：40優勢。

第三節自己畫起戰術板

林書豪第三節還畫起戰術板，8分59秒下場時累積13分；7分40秒林書豪再上陣，他6分半快攻給呂政儒飆進外線，單場第10次助攻入袋，單節林再有6分、2助攻表現。

夢想家第三節在林俊吉和盧冠良發揮下，一度將比數追到9分差，但最後1分鐘李德威被吹違反運動精神犯規，鋼鐵人仍帶著75：64領先進入決勝節。

林書豪（左）切入遇夢想家周柏臣封阻。（記者劉學聖／攝影）
林書豪（左）切入遇夢想家周柏臣封阻。（記者劉學聖／攝影）

林書豪第四節追加外線，陳又瑋也加入外線開火行列，鋼鐵人領先再達83：64；夢想家追分階段，林書豪製造周柏臣進攻犯規，5分15秒夢想家吉爾貝克再犯滿畢業，夢想家落後分數始終維持兩位數，最終鋼鐵人就以95：80守住主場勝利，也是農曆年後第一場勝場。

第四節1分11秒上罰球線獲得球迷「MVP」喊聲的林書豪，全場出賽41分鐘20秒，繳出21分、13助攻、6籃板，下場時獲得全場球迷熱烈歡呼。

林書豪

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