我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

奧斯丁：中國氣球曾飛越B-2戰機等美4軍事基地

NBA／太陽籃網交易案正式官宣 KD將重披35號戰袍

聯合新聞網 / 即時報導
太陽換來KD籌組新三巨頭，衝擊聯盟爭冠版圖。(取材自推特)
太陽換來KD籌組新三巨頭，衝擊聯盟爭冠版圖。(取材自推特)

太陽隊及籃網隊今天正式宣布杜蘭特（Kevin Durant）交易案達成，由於籃網隨後將克勞德（Jae Crowder）送往公鹿隊，公鹿又與溜馬隊做交易，這筆交易最終形成四方交易，太陽總管瓊斯（James Jones）今天也發表交易看法，並宣布杜蘭特將重披35號球衣。

「很高興杜蘭特和華倫（T.J. Warren）來太陽，這兩名球員都是充滿活力的得分手，他們日以繼夜的競爭，很高興他們將提供球隊幫助。」瓊斯說。

杜蘭特是三屆奧運金牌得主，曾在2012年倫敦奧運與保羅（Chris Paul）結緣，2016年里約奧運與威廉斯（Monty Williams）合作，在東京奧運和布克（Devin Booker）成為好友。至於華倫是太陽在2014年選秀會中選中的球員，生涯前5季都在太陽度過。

太陽在這次交易中送走布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnson）兩名自家培養的前鋒，對此瓊斯表示，「他們對我們團隊產生無法估計的影響，無論是在場上還是場下，抑或是對比賽的態度和方法。」瓊斯也提到老將克勞德，「感謝他過去幾季為球隊成功做出的所有貢獻。」

東京奧運 華倫 威廉

上一則

NBA／籃網送走KD、厄文 總經理不認是「交易輸家」

下一則

棒球經典賽／美國隊21位明星、4位MVP 楚奧特：就是要贏

延伸閱讀

NBA／籃網送走KD、厄文 總經理不認是「交易輸家」

NBA／籃網送走KD、厄文 總經理不認是「交易輸家」
NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文
NBA／3天雙巨頭相繼走人 西蒙斯遭酸：現在被射手圍繞

NBA／3天雙巨頭相繼走人 西蒙斯遭酸：現在被射手圍繞
NBA／厄文、杜蘭特轉戰西區 太陽布里吉斯：我的天啊

NBA／厄文、杜蘭特轉戰西區 太陽布里吉斯：我的天啊

熱門新聞

詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

2023-02-09 08:34
獨行俠老闆庫班派出私人飛機將厄文直接從紐澤西接到達拉斯。（取材自獨行俠官方推特）

NBA／新老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

2023-02-07 08:42
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19
壓過湖人衛少的交易出現了，籃網送KD去太陽，推倒重建終結三巨頭時代。(Getty Images)

NBA／驚天大交易 杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

2023-02-09 01:29
日本職業圍棋棋士仲邑菫今天在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，睽違9年刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄。（取材自每日新聞推特）

圍棋／日13歲仲邑菫獲得女流棋聖頭銜 刷新最年少紀錄

2023-02-07 01:50

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價

再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘