NBA／太陽籃網交易案正式官宣 KD將重披35號戰袍

太陽換來KD籌組新三巨頭，衝擊聯盟爭冠版圖。(取材自推特)

太陽隊及籃網隊今天正式宣布杜蘭特（Kevin Durant）交易案達成，由於籃網隨後將克勞德（Jae Crowder）送往公鹿隊，公鹿又與溜馬隊做交易，這筆交易最終形成四方交易，太陽總管瓊斯（James Jones）今天也發表交易看法，並宣布杜蘭特將重披35號球衣。

「很高興杜蘭特和華倫 （T.J. Warren）來太陽，這兩名球員都是充滿活力的得分手，他們日以繼夜的競爭，很高興他們將提供球隊幫助。」瓊斯說。

杜蘭特是三屆奧運金牌得主，曾在2012年倫敦奧運與保羅（Chris Paul）結緣，2016年里約奧運與威廉 斯（Monty Williams）合作，在東京奧運 和布克（Devin Booker）成為好友。至於華倫是太陽在2014年選秀會中選中的球員，生涯前5季都在太陽度過。

太陽在這次交易中送走布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnson）兩名自家培養的前鋒，對此瓊斯表示，「他們對我們團隊產生無法估計的影響，無論是在場上還是場下，抑或是對比賽的態度和方法。」瓊斯也提到老將克勞德，「感謝他過去幾季為球隊成功做出的所有貢獻。」