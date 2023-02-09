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NBA／詹姆斯盼「再打2年」 年花150萬元保養

體育新聞組／綜合報導
邁入職業生涯第20年，詹姆斯身體狀態仍在顛峰。（美聯社）
邁入職業生涯第20年，詹姆斯身體狀態仍在顛峰。（美聯社）

NBA湖人隊當家球星詹姆斯7日創下他口中的「超不真實」成就，登基成為NBA歷史得分王。他賽後表示，還沒有想要退休的感覺，預期自己職業生涯至少再延續2年。

詹姆斯賽後接受透納電視網（TNT）訪問時表示：「我知道我還能再打幾年。從我的感覺，（以及）這個賽季期間我身體的反應來看。」

「我知道我還能再打幾年，這完全取決於我的心態。如果我的心態仍然投入，如果我依舊有動力去嘗試追求冠軍，我感覺我就能繼續打。」

邁入第20年職業生涯的詹姆斯，不但生活自律，每年更花費超過150萬美元在身體保養上。

對於夜生活豐富的球員來說，詹姆斯（LeBron James）似乎是「異類」，從他加入NBA以來，沒發生過任何的花邊新聞，甚至泡夜店、鬧事等消息。每年花費超過150萬美元在自己的身體保養上。

詹姆斯在接受「Lakersoutsider」採訪時提到，自己非常注重睡眠。詹姆斯說：「我每天都會盡量睡到12小時，通常我都會在晚上12時前睡覺，隔天8時起床，吃完早餐後，再試著睡4小時。」

除了生活自律，詹姆斯自從2005年還在騎士時期就認識了現在的體能訓練師曼西亞斯（Mike Mancias），他替詹姆斯制訂了全方位的訓練計畫，還包括飲食。

詹姆斯的費用，很多也花在使用高科技的身體恢復器材上，包括高壓氧艙、液態氮、低溫冷凍療法、脈衝腿按摩器材等。

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