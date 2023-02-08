NBA／籃網小將背靠背逾40分 比肩詹皇

湯瑪斯（右二）連兩戰轟破40分。（美聯社）

儘管剛把明星後衛厄文 （Kyrie Irving）交易出去，丁威迪（Spencer Dinwiddie）又來不及出賽，但籃網隊似乎已在近兩場比賽找到後場接班人選，年僅21歲的二年級後衛湯瑪斯（Cam Thomas）繼日前攻下44分後，6日面對快艇 隊再猛轟47分，成為詹姆斯（LeBron James）後最年輕「背靠背」砍下40分以上的球員，對於與詹姆斯齊名，他也直言相當榮幸。

6日在丁威迪和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）還無法上場的情況下，湯瑪斯直接被拉上先發，進攻再度全面爆發。整場比賽29投15中包括轟進7記三分球，狂砍47分4籃板3助攻，包括得分和三分球均創生涯紀錄。

湯瑪斯在第四節獨拿11分，搭配克萊斯頓（Nicolas Claxton）和桑姆納（Edmond Sumner）合拿14分，一度讓球隊取得領先優勢；不過快艇隊仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）聯手得到關鍵7分，加上貝頓（Nicolas Batum）的重要三分打，最終驚險地以124：116擊退籃網，取得近10戰中的第8勝。

此外，湯瑪斯也成為繼詹姆斯、艾佛森（Allen Iverson）和唐西奇（Luka Doncic）後，史上第4位21歲以下卻連續兩戰攻下至少44分的球員，談到6日的比賽，他說：「從開賽就手感火燙，不確定這會不會是另外一場40分的賽事，但我知道肯定又會是傑出的比賽，這歸功於大家對我做出的決定充滿信任。」