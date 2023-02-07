NBA／攜手唐西奇組「最強後場」 厄文狂喜

厄文對於被交易到獨行俠隊很滿意。（美聯社）

籃網隊將球星厄文 （Kyrie Irving）送到獨行俠隊，讓先前高喊「賣我」的厄文終於如願以償，現有消息傳出厄文對這筆交易非常開心，並且期待和唐西奇（Luka Doncic）一起打拚。

據報導，轉戰獨行俠，和唐西奇組成「最強後場」，厄文對這場交易很是滿意，以「欣喜若狂」來形容，並很期待能和唐西奇聯手。至於何時會上場，媒體表示厄文正在進行體檢，一切順利的話會在9日對戰快艇 隊時出賽。

厄文與唐西奇（Luka Doncic）分別獲選明星賽先發，厄文是聯盟第四節場均得分最多的球員，唐西奇則是首節場均得分全聯盟第一，兩人搭配會產生何種火花，確實引人關注。

不過，獨行俠和籃網完成交易後，兩隊豪華稅也出現明顯消長。籃網從破億的豪華稅大幅降到8010萬美元，獨行俠則從3170萬美元提升到6050萬美元。

而在「ESPN」的交易評比中，籃網獲得「B+」，獨行俠僅有「D」的評價。對於獨行俠的質疑在於，厄文卓越的單打能力可以減輕唐西奇的進攻負荷，但可以想見的是，原本已經大幅衰退的球隊防守效率，可能還會更糟糕。

另一方面，據「ESPN」記者麥克馬洪（Tim MacMahon）和史坦（Marc Stein）報導，面對合約最後一年的厄文，其續約談判將會暫時中止，直到休賽季才會重新啟動。獨行俠顯然有意願繼續留下厄文，但會是提供2年合約還是4年合約，現階段還是未知數。如果雙方無法在續約上達成共識，厄文很可能就只是過客半季的「打工仔」。

「ESPN」指出，達拉斯目前確實有需要為了奪勝而採取冒險的方式，只是考量厄文過往的爭議麻煩，將球隊今年賽季成敗整個押注在他的身上，確實令人充滿疑問。