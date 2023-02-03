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NBA／厄文要不到長約喊交易 籃網再掀「賣我」風波

記者劉肇育／即時報導
厄文疑似無法與球隊進行一張長期合約的談判，要求籃網將他交易。（美聯社）
厄文疑似無法與球隊進行一張長期合約的談判，要求籃網將他交易。（美聯社）

近幾個賽季風波不斷的籃網，好不容易在本賽季開打前解決了當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的「賣我」風波，並在目前打出31勝20敗的佳績，沒想到今天卻傳出主控厄文（Kyrie Irving）疑似無法與球隊進行一張長期合約的談判，要求籃網將他交易。

根據消息人士指出，今年夏天將成為自由球員的厄文，由於未能與球團就長期合約延長條款進行談判，希望籃網能夠在下周的交易截止日前將他賣出，儘管厄文並沒有提供他希望被交易的球隊名單，但也傳出包括湖人、獨行俠和太陽都可能向籃網試探交易的可能性。

厄文在上個賽季因為疫苗注射風波，導致全季僅出賽29場，好不容易因為相關政策的解禁得以正常出賽，但又因為反猶太風波再一次遭到禁賽，不過歸隊後本季也繳出了一張平均27.1分、5.3助攻、5.1籃板的亮眼數據，但籃網球團認為厄文在無法確保可以保持可靠、高水準且無爭議的表現下，不願意對他許下長久合作的承諾，成為厄文高喊「賣我」的主因。

本賽季進入合約年的厄文年薪為3690萬元，外傳他正在尋求一份為期4年，總價逼近1.985億美元的合約，如他在季中遭到交易，則是能在6月底前與新球隊簽下一份為期2年、價值7860萬美元的續約。

而目前市場上則是傳出包括獨行俠與湖人都曾表達對於交易厄文感到興趣，不過所能提供的交易籌碼有限，至於太陽則是在經營權易主後展現積極補強的決心，成為另一支有可能對厄文出手的球隊。

厄文 湖人 疫苗

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