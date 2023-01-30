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NBA／漏吹犯規致敗給綠衫軍 詹姆斯斥荒謬 裁判長承認沒有看到

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯不滿裁判哨音。（美聯社）
詹姆斯不滿裁判哨音。（美聯社）

湖人和塞爾蒂克本季兩度交手均殺到延長賽，然而兩場比賽都遺憾吞敗。但事實上，詹姆斯（LeBron James）在28日比賽第四節結束前原本是有機會終結對手，只是他突破禁區上籃明顯遭到泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規卻沒得到裁判哨音，無緣利用罰球結束比賽。

吃了悶虧的當下，詹姆斯可說是一臉不可置信地持續喊冤，賽後他也沮喪落寞地迅速離開球場，走回到休息室。38歲的詹姆斯在這場比賽奮戰了44分鐘之多，狂轟41分9籃板8助攻。

「這是我們本季打得最好的比賽之一，但結局卻是被裁判哨音與否決定。這太荒謬了。你可以看看整場比賽的影片，我無法理解，我今天不斷殺到禁區卻無法像他們一樣得到罰球機會。」詹姆斯無奈地說道。

「這種情緒是累積下來的，」詹姆斯表示，「你們也看到了，今年賽季我們輸掉的一些比賽都是由於最後關頭的誤判，我們真的有機會贏球。對獨行俠那場，如果那次出手吹犯規，我們是有機會贏；先前對國王時納恩（Kendrick Nunn）的三分出手沒吹，4分打的機會可以追平比分。我真的不懂。我每天都在看這些比賽，我在別人身上都沒見過這樣的事情，真的很怪。」

施羅德（Dennis Schroder）賽後也表示聯盟應該透過重播系統去修正這樣的判決，特別是像詹姆斯在那樣關鍵時刻的出手。

「我們需要每一場勝利。這個賽季因為裁判的錯誤我們輸掉了3到5場的比賽，這感覺真的讓人很難受。」施羅德說。

戴維斯（Anthony Davis）賽後同樣也對判決感到十分不滿。「湖人感覺是被裁判騙走了一場比賽。聯盟應該對那些漏吹的裁判予以處分，如此一來他們表現會更好。」

本場比賽的裁判長路易斯（Eric Lewis）賽後回應了詹姆斯正規比賽時間結束前的關鍵攻防判決。「雙方身體確實是有接觸，當下我們裁判沒有看到犯規，漏吹了那一球。」

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