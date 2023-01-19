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林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

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林書豪報喜「升格為人夫」會再加碼宣布加盟台職籃？

中央社／台北19日電
林書豪。（取材自微博）
林書豪。（取材自微博）

NBA台裔球星林書豪18日在社群媒體Instagram曬出一張照片，畫面中他穿著帥氣西裝，並擁抱著一名身穿白色婚紗妻子的照片，透露兩年前就已經悄悄地正式升格成為人夫。

林書豪自成為體壇焦點後，關於私領域的部分就一直很低調，過去社群媒體分享的照片，幾乎都是他打球帥氣的畫面，要不就是家人與兄弟間和樂融融的場景，這次他在社群媒體曬出婚紗照，此舉讓許多粉絲嚇了一跳。

這次林書豪貼出的婚紗照，只能依稀看出男生是林書豪，由於兩人相擁，林書豪的臉則恰好遮住了女主角的容貌，也看得出來就算他決定宣布遲來的喜訊，依舊想要保護自己的另外一半。

林書豪也首度解釋密婚原因，他透露，一夕成名後沒人教他該如何去應對，而他則想竭盡所能地讓他的私生活保持神聖且忠於自我，他認為，要守護生活裡比較私人一面時，就沒有辦法跟大家分享他生命中重大的改變。

目前返美休息的林書豪，持續傳出可能赴台效力職業籃球隊的消息，甚至還有人透露P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人，都已經偷偷幫林書豪製作好加油的手持看板，雖然目前球團和他本人還沒宣布，但外傳有可能在農曆年後就會有另一波好消息宣布。

林書豪 社群媒體 NBA

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