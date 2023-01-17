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NBA／泰托姆7三分球飆51分 綠衫軍捕黃蜂穩居東區龍頭

體育新聞組／綜合報導
泰托姆得到51分，率塞爾蒂克擊敗黃蜂。（路透）
泰托姆得到51分，率塞爾蒂克擊敗黃蜂。（路透）

波士頓塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）16日得到51分，其中包括7個三分球，率領「綠衫軍」以130：118的比分在3天內第二次擊敗夏洛特黃蜂隊，取得7連勝。

懷特（Derrick White）得到19分和8次助攻，波格登（Malcolm Brogdon）貢獻16分，將塞爾蒂克隊本季戰績提高到33勝12負，保持東部最佳戰績。泰托姆23投15中，罰球14投全中。

黃蜂隊則以麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）職涯最高的26分最多，三分球7投5中；小鮑爾（LaMelo Ball）則是23投8中得到25分；普拉里（Mason Plumlee）則是打出可能是本季他最佳的全能比賽，得到19分、12個籃板和7次助攻。黃蜂隊在過去9場比賽輸掉8場，目前戰績11勝34負。

塞爾蒂克隊早早就定下基調，在將黃蜂隊的投籃命中率壓制在28.6%之後，第一節就以35：22領先。塞爾蒂克隊第一節三分球13投6中，全場投進20個三分球。

黃蜂隊在第四節初一度將塞爾蒂克領先優勢縮小到100：98，但懷特在三分球出手時被史密斯（Dennis Smith Jr.）犯規，三罰全中。

不久之後，塞爾蒂克隊得到三個進攻籃板，懷特搶下球上籃得分，在比賽還剩6分34秒時擴大領先優勢，讓黃蜂隊總教練克里佛（Steve Clifford）沮喪地在場邊揮拳。

泰托姆自此大顯身手，在史密斯面前以一個後退步三分球將領先優勢擴大到10分，並在比賽還剩1分02秒時用一記遠距離三分結束了比賽。 然後，在觀眾催促下，在比賽還剩38秒時再從左翼命中一記三分，觀眾喊「MVP！MVP！」

他在第四節總計得到17分。

鮑爾 波士頓

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