NBA／獨行俠2度延長擒湖人…唐西奇2救命三分球 詹姆斯服氣

獨行俠唐西奇（左）全力防守湖人詹姆斯。（路透）

獨行俠12日作客湖人 主場，雙方鏖戰到二度延長才由獨行俠拿下勝利。唐西奇（Luka Doncic）全場上場52分鐘，破個人生涯紀錄，賽後他也表示，「比賽時不覺得累。」對手湖人詹姆斯（LeBron James）向前與唐西奇相擁，上演全場最美、最感人的一幕，證明他得到了詹皇的認同。

獨行俠首節中段打出11：0的攻勢，成功取得14分領先。第二節獨行俠火力下滑，讓湖人稍微追回一點分數，帶著11分落後進入下半場。

下半場獨行俠進攻持續低迷，第三節只拿到23分，湖人將把比分逼近，成功在第四節還剩8分多鐘時扳平，此後雙方持續拉鋸。

湖人隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在剩11.1秒時，經挑戰後站上罰球線，2罰全中，以100：97領先。獨行俠最後一擊果不其然將球送到唐西奇手中，他使出一記後撤步三分球出手，成功命中扳平比數，進入延長賽。

雙方延長賽仍打得激烈，湖人在最後一分鐘取得108：105領先，不過唐西奇再度後撤步三分球出手命中，追平比數，比賽進入二度延長。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）在第二度延長挺身而出，接連單打成功，獲得6分。加上伍德連續火鍋，阻擋湖人攻勢，最終獨行俠就以119：115收下勝利。

唐西奇本場繳出35分14籃板13助攻的大三元表現，還在末節和延長賽投進追平三分球。他從第二節後段至二度延長結束的40分鐘裡，只休息9秒。他比賽結束受訪時表示，「我在比賽時精力充沛，但我現在反而感到更累，我需要休息。」

獨行俠在正規時間最後11.1秒時落後3分，唐西奇成功命中追平三分球，對此他表示，「老實說我很驚訝，我以為他們會先犯規，我試著在他們決定犯規前出手。」

隊友小哈達威（Tim Hardaway Jr.）也盛讚唐西奇的表現，「我知道只要77號（唐西奇）在場上，我們就不會輸。」

主帥基德則（Jason Kidd）表示，「通常這種比賽已經輸定了，但球隊今晚球隊提升強度，唐西奇真的讓人難以置信。」