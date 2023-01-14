我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

NBA／獨行俠2度延長擒湖人…唐西奇2救命三分球 詹姆斯服氣

體育新聞組／綜合報導
獨行俠唐西奇（左）全力防守湖人詹姆斯。（路透）
獨行俠唐西奇（左）全力防守湖人詹姆斯。（路透）

獨行俠12日作客湖人主場，雙方鏖戰到二度延長才由獨行俠拿下勝利。唐西奇（Luka Doncic）全場上場52分鐘，破個人生涯紀錄，賽後他也表示，「比賽時不覺得累。」對手湖人詹姆斯（LeBron James）向前與唐西奇相擁，上演全場最美、最感人的一幕，證明他得到了詹皇的認同。

獨行俠首節中段打出11：0的攻勢，成功取得14分領先。第二節獨行俠火力下滑，讓湖人稍微追回一點分數，帶著11分落後進入下半場。

下半場獨行俠進攻持續低迷，第三節只拿到23分，湖人將把比分逼近，成功在第四節還剩8分多鐘時扳平，此後雙方持續拉鋸。

湖人隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在剩11.1秒時，經挑戰後站上罰球線，2罰全中，以100：97領先。獨行俠最後一擊果不其然將球送到唐西奇手中，他使出一記後撤步三分球出手，成功命中扳平比數，進入延長賽。

雙方延長賽仍打得激烈，湖人在最後一分鐘取得108：105領先，不過唐西奇再度後撤步三分球出手命中，追平比數，比賽進入二度延長。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）在第二度延長挺身而出，接連單打成功，獲得6分。加上伍德連續火鍋，阻擋湖人攻勢，最終獨行俠就以119：115收下勝利。

唐西奇本場繳出35分14籃板13助攻的大三元表現，還在末節和延長賽投進追平三分球。他從第二節後段至二度延長結束的40分鐘裡，只休息9秒。他比賽結束受訪時表示，「我在比賽時精力充沛，但我現在反而感到更累，我需要休息。」

獨行俠在正規時間最後11.1秒時落後3分，唐西奇成功命中追平三分球，對此他表示，「老實說我很驚訝，我以為他們會先犯規，我試著在他們決定犯規前出手。」

隊友小哈達威（Tim Hardaway Jr.）也盛讚唐西奇的表現，「我知道只要77號（唐西奇）在場上，我們就不會輸。」

主帥基德則（Jason Kidd）表示，「通常這種比賽已經輸定了，但球隊今晚球隊提升強度，唐西奇真的讓人難以置信。」

湖人

上一則

NBA／里拉德飆50分 拓荒者仍吞5連敗

延伸閱讀

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕
NBA／明星賽2階段票選 詹姆斯仍第1

NBA／明星賽2階段票選 詹姆斯仍第1
NBA／唐西奇兩記救命追平3分彈 率獨行俠險退湖人

NBA／唐西奇兩記救命追平3分彈 率獨行俠險退湖人
NBA／追上詹姆斯生涯得分？唐西奇：我不會打那麼久

NBA／追上詹姆斯生涯得分？唐西奇：我不會打那麼久

熱門新聞

大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
法國足協主席葛雷茨終於為失言道歉。（美聯社）

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

2023-01-11 06:14
約克維奇脫下上衣送給球迷。 (取材自推特@Greg Sharko)

網球／約克維奇實力寵粉 賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

2023-01-09 08:33

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款