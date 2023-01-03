我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警推阻罪項目…慣犯進店 商家可報警抓人

紐約市遲緩兒免費資源 亞裔家長僅3成知曉

NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

記者蔡佳霖／即時報導
湯普森狂砍生涯次高54分。（美聯社）
湯普森狂砍生涯次高54分。（美聯社）

一度在比賽中浪費21分領先優勢反而陷入落後局面的勇士，在第四節剩下0.6秒藉著迪文森佐（Donte DiVincenzo）石破天驚的三分球，硬是續命到延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，勇士才靠著湯普森（Klay Thompson）狂轟54分，加上魯尼（Kevon Looney）最後時刻的關鍵補籃絕殺，在驚濤駭浪中以143比141擊敗老鷹。

勇士近期取得5連勝，而老鷹則是苦吞4連敗。

湯普森全場39投21中，包括轟進10記三分球，飆出54分7籃板3助攻，他在兩度延長賽中一共拿到10分，成了勇士能夠笑到最後的關鍵之一。這是湯普森生涯第4次單場破50分，僅次於2016年12月5日的60分之夜。

近況不佳的老鷹展開西區客場4連戰，首場面對勇士，老鷹上半場仍舊難以抵擋對方攻勢，湯普森獨拿22分，搭配波爾（Jordan Poole）和蘭姆（Anthony Lamb）合得25分，勇士以超過5成的命中率，外加團隊砍進10記三分球，取得70比53的領先優勢。

不過前兩節三分球16投僅2中的老鷹，在第三節找回感覺，5投全中，並以75%的投籃命中率豪取42分，一口氣扳平了戰局。延續這股逆轉氣勢，老鷹第四節掌握節奏，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和墨瑞（Dejounte Murray）聯手得到18分，球隊一度領先9分，但波爾和湯普森接連回擊，勇士再度收復失土，追到僅差3分。

勇士最後一擊交給狀態最好的湯普森，底線出手沒進後，波爾拿到進攻籃板，但外線出手卻被封掉。幸運的是，球落到了迪文森佐手裡，直接起身命中追平三分球。首次延長賽中，雙方同樣打得難分難解，湯普森剩下17.8秒投進三分球，個人獨拿8分，也讓他的得分突破50分大關，並且幫助勇士超前，不過隨後楊恩（Trae Young）的罰球再度追平比分，比賽也進入2度延長。

勇士

上一則

NBA／詹姆斯轟43分捕蜂 湖人2連勝

延伸閱讀

勇士主場4連勝 防守效率傲視聯盟

勇士主場4連勝 防守效率傲視聯盟
NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士聖誕大戰痛擊灰熊

NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士聖誕大戰痛擊灰熊
NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議

NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議
NBA／關鍵漏防致勇士被大逆轉 湯普森自責：我睡著了

NBA／關鍵漏防致勇士被大逆轉 湯普森自責：我睡著了

熱門新聞

足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova，圖)接受2日刊登的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時說，正在同時對抗喉癌及乳癌。美聯社

網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

2023-01-02 12:12
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)

球王比利逝世 享壽82歲 家人圍繞淚送

2022-12-29 14:25
世足賽決賽主裁判馬奇尼亞克(右)，承認有過一次誤判。(新華社)

世足賽／光頭裁判認了決賽有誤判 給阿根廷得利機會

2022-12-26 21:57
林書豪離開廣州龍獅隊。(取材自微博)

「沒有太多上場時間」 林書豪宣布結束CBA賽季回美國

2022-12-29 00:11
中國官媒選出今年度最佳運動員，谷愛凌力壓梅西。（中通社、歐新社）

排名認真？中國官媒年度運動員 谷愛凌力壓梅西勇奪第1

2022-12-28 20:52

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世