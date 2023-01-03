NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

湯普森狂砍生涯次高54分。（美聯社）

一度在比賽中浪費21分領先優勢反而陷入落後局面的勇士 ，在第四節剩下0.6秒藉著迪文森佐（Donte DiVincenzo）石破天驚的三分球，硬是續命到延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，勇士才靠著湯普森（Klay Thompson）狂轟54分，加上魯尼（Kevon Looney）最後時刻的關鍵補籃絕殺，在驚濤駭浪中以143比141擊敗老鷹。

勇士近期取得5連勝，而老鷹則是苦吞4連敗。

Kevon Looney wins it in 2OT with the #TissotBuzzerBeater!#TimingEmotions pic.twitter.com/8Q9jIbaPG2 — NBA (@NBA) 2023年1月3日

湯普森全場39投21中，包括轟進10記三分球，飆出54分7籃板3助攻，他在兩度延長賽中一共拿到10分，成了勇士能夠笑到最後的關鍵之一。這是湯普森生涯第4次單場破50分，僅次於2016年12月5日的60分之夜。

近況不佳的老鷹展開西區客場4連戰，首場面對勇士，老鷹上半場仍舊難以抵擋對方攻勢，湯普森獨拿22分，搭配波爾（Jordan Poole）和蘭姆（Anthony Lamb）合得25分，勇士以超過5成的命中率，外加團隊砍進10記三分球，取得70比53的領先優勢。

不過前兩節三分球16投僅2中的老鷹，在第三節找回感覺，5投全中，並以75%的投籃命中率豪取42分，一口氣扳平了戰局。延續這股逆轉氣勢，老鷹第四節掌握節奏，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和墨瑞（Dejounte Murray）聯手得到18分，球隊一度領先9分，但波爾和湯普森接連回擊，勇士再度收復失土，追到僅差3分。

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勇士最後一擊交給狀態最好的湯普森，底線出手沒進後，波爾拿到進攻籃板，但外線出手卻被封掉。幸運的是，球落到了迪文森佐手裡，直接起身命中追平三分球。首次延長賽中，雙方同樣打得難分難解，湯普森剩下17.8秒投進三分球，個人獨拿8分，也讓他的得分突破50分大關，並且幫助勇士超前，不過隨後楊恩（Trae Young）的罰球再度追平比分，比賽也進入2度延長。