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NBA／唐西奇5戰3度逾50分 粉碎波總限制低於50分宣言

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇(右)再寫空前紀錄。（美聯社）
唐西奇(右)再寫空前紀錄。（美聯社）

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）12月31日面對馬刺再度狂砍51分9助攻6籃板4抄截，這已經他最近5場比賽中第3次突破50分，這是自2019年1月的76人球星哈登（James Harden）之後，再次出現如此無與倫比的瘋狂50分之旅個人秀。

根據統計，唐西奇這5場比賽場均拿到45.6分11.2籃板10.2助攻，成為史上首位在5場比賽中累積至少225分50籃板50助攻的球員；此外，唐西奇在12月份一共得到526分，場均35.1分，也打破獨行俠隊史單月最多得分紀錄；唐西奇生涯已經累積4次破50分的比賽，而獨行俠史上所有球員加起來的50分場次也就4場。基本上已經預約了西區單月最佳球員。

除了個人數據耀眼，唐西奇進入領域展開無量空處之餘，還帶動了球隊一波6連勝，排名躍升西區第4。「我們現在的感覺很好，每個人都很開心，大家都在慶祝。當你在贏球時，一切都是美好的。」唐西奇說。

在馬刺對戰獨行俠之前，總教練波波維奇（Gregg Popovich）曾開玩笑地表示，要把唐西奇的得分壓制在50分以內。「50分是我們的目標，」波波維奇說，「我們要努力將他的得分控制在50分以下。」

「我看了波波維奇的那段訪談，我只想要贏球。當然能拿到50分感覺還是挺不錯的。」唐西奇說。

隊友伍德（Christian Wood）也表示：「限制唐西奇低於50分，波總真的有努力過了。必須向唐西奇致敬。」

如此驚人表現顯然也折服這位傳奇老教頭，波波維奇說：「唐西奇是一個很棒的球員，他的籃球智商實在太高了。」

儘管獨行俠處於連勝狀態中，但面對馬刺這樣的後段班球隊仍得靠唐西奇的大爆發才能驚險過關，對獨行俠也是潛在的隱憂。

「球隊必須要盡快恢復健康，現在唐西奇所承擔的東西實在太多了。」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說。

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