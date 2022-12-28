NBA／史上第一 唐西奇60分21籃板10助攻 賽後喊來杯啤酒

唐西奇成就空前紀錄之夜。（美聯社）

在延長賽最後雙方勝負已分情況下，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）將唐西奇（Luka Doncic）換下場，讓他接受滿場球迷最高等級的歡呼致敬。

這一晚，唐西奇打出生涯最不可思議的代表之作。全場奮戰47分鐘，31投21中，包括三分球6投2中、22罰16中，狂轟60分21籃板10助攻2抄截1阻攻，創造怪物般的空前數據表現，更重要的是，他帶領獨行俠在逆境中贏得勝利，成就非凡紀錄之夜。

「我快累死了，我需要來杯啤酒緩和一下。」唐西奇賽後笑著說。

根據統計，唐西奇成為史上第一位上演至少60分20籃板10助攻大三元數據的球員。

「我們都在見證偉大的時刻，過去從沒看過這種表現。」獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）賽後讚嘆道。

這是唐西奇生涯第3次突破50分，先前他最高得分是51分，成為史上第7位50分大三元的球員，也是最年輕達成的一位。唐西奇也是張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）之後史上第3位拿到至少50分20籃板10助攻的球員。