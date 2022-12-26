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谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

NBA／詹姆斯高中親簽喬丹鞋將拍賣 估價超過20萬元

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人球星詹姆斯。（美聯社）
湖人球星詹姆斯。（美聯社）

隨著詹姆斯（LeBron James）即將加冕歷史得分王之際，過往他實著的相關商品價值勢必也將持續水漲船高。

根據消息，詹姆斯在高中州冠軍賽所穿的一雙「Jumpman Swift 6s」球鞋將會進行拍賣，預估價格將會超過20萬美元。

當年才高一的詹姆斯帶領聖文森聖瑪莉高中取得27勝0敗的成績，他在冠軍賽攻下25分9籃板，幫助球隊贏得州冠軍。

這雙球鞋是詹姆斯在2000年冠軍賽結束後所送給繼父傑克森（Eddie Jackson）的禮物，兩雙球鞋分別有著詹姆斯姓名、23號背號和1999-2000州冠軍等字樣。

傑克森和詹姆斯的母親有過短暫婚姻，不過詹姆斯生涯首戰他卻因詐欺案件服刑錯過，之後他也因鬥毆、酒駕等事件屢向警局報到，甚至2014年在邁阿密酒駕被捕時，他還向警方展示了一枚NBA冠軍戒，並透露他和詹姆斯的關係。

拍賣 詐欺 NBA

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