NBA／詹姆斯高中親簽喬丹鞋將拍賣 估價超過20萬元

隨著詹姆斯(LeBron James)即將加冕歷史得分王之際,過往他實著的相關商品價值勢必也將持續水漲船高。

根據消息,詹姆斯在高中州冠軍賽所穿的一雙「Jumpman Swift 6s」球鞋將會進行拍賣 ,預估價格將會超過20萬美元。

