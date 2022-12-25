我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

NBA／差點逆轉勝黃蜂 詹姆斯：不會對隊友失望

體育新聞組／綜合報導
湖人錯失逆轉機會，詹姆斯表示不會因此感到失望。（美聯社）
湖人錯失逆轉機會，詹姆斯表示不會因此感到失望。（美聯社）

湖人球星詹姆斯（LeBron James）23日對陣黃蜂的比賽，末節狂攻18分，差點幫助球隊逆轉，可惜因自己妨礙中籃及隊友施羅德（Dennis Schroder）錯失三分球，讓勝利溜走，對此詹姆斯賽後表示，不會因此感到失望。最終湖人仍以130：134不敵黃蜂。

湖人最後一節狂攻43分，其中最後的11分，都是透過詹姆斯得分或助攻獲得。被問到是否對比賽結果失望時，詹姆斯回應，「顯然，今晚我們有機會贏球，但我不會說結果令人失望，因為我不會對我們的努力失望，也不會對其他隊友感到失望，我只是想贏下眼前的比賽。」

連續3場湖人的失分都超過130分，對此湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也認為戴維斯（Anthony Davis）的缺陣造成影響，「當你失去戴維斯這樣的球員，會很困難，他是我們防守核心，自從他缺陣後，我們的防守就變很差，輸那麼多分，很難贏下比賽。」

湖人不僅再度輸球，還有新的壞消息，頂替戴維斯先發的中鋒布萊恩（Thomas Bryant）在比賽還剩3分16秒時因傷離開球場。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）並沒有透露傷勢的情況。

湖人

上一則

足球／球王比利罹癌病重 女兒擁父陪伴照感人

下一則

世足賽／慶祝奪冠 阿根廷擬發行梅西紀念鈔

延伸閱讀

NBA／詹姆斯將17次出征聖誕大戰 超越布萊恩居史上第1

NBA／詹姆斯將17次出征聖誕大戰 超越布萊恩居史上第1
李奧納多聖誕趴成緋聞澄清大會？他們真沒在一起

李奧納多聖誕趴成緋聞澄清大會？他們真沒在一起
昨日重現（一○）

昨日重現（一○）
NBA／國王隊名少了S 詹姆斯發文改圖 網酸：老套

NBA／國王隊名少了S 詹姆斯發文改圖 網酸：老套

熱門新聞

阿根廷奪得世界盃冠軍。(擷自FOX Soccer推特)

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

2022-12-18 12:57
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

2022-12-18 14:18
圖為2022卡達世界盃的開幕演出。(中通社)

紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜

2022-12-18 20:42
梅西與妻子在全球數億球迷的注視下相擁慶祝，分享喜悅。(Getty Images)

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

2022-12-19 02:34
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌