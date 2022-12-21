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NBA／里拉德登拓荒者得分王 亞歷山大搶鋒頭

體育新聞組／綜合報導
里拉德躍升拓荒者隊史得分王。（美聯社）
里拉德躍升拓荒者隊史得分王。（美聯社）

在19日雷霆對拓荒者的比賽中，儘管鎂光燈被上演絕殺的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）完全奪走，但拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）在這場比賽也寫下重要里程碑，正式超越崔斯勒（Clyde Drexler），成為隊史得分王。

崔斯勒生涯為拓荒者出賽867場，累積得到1萬8040分；里拉德加上本場出賽，則是他生涯第730場出賽，總得分來到1萬8048分。里拉德是在第三節剩下1分33秒透過罰球超越崔斯勒紀錄，現場見證歷史的雷霆球迷也起身鼓掌致意。

「能登上球隊得分榜榜首的感覺很棒。那一直是我的一個目標。在排行榜上有那麼多的偉大球員，承載著我們球隊的歷史，對我而言是一項值得自豪的成就。」里拉德說。

對里拉德來說，突破這項紀錄只是時間問題，也因此他也表示：「即便是在今天的比賽中，我也沒有把注意放在破紀錄方面。打這場比賽是為了贏球。我知道這遲早會發生的。」

遺憾的是，里拉德的紀錄之夜卻被亞歷山大的絕殺球帶走了一切。不過里拉德不以為意。「如果破紀錄之餘還能贏得比賽當然是最好，但眾所皆知，里程碑的過程本身就伴隨著無數的勝利和失敗建構而成，能夠達此成就，我感到非常榮幸，也很驕傲。我也要感謝過去那些和我並肩作戰的球員。」

對於亞歷山大的絕殺秀，里拉德也不吝稱讚。「他的表現讓人留下深刻印象，他已經展現屬於自己的風格，成為一名優秀的球員。我還記得當年我是如何去成為球隊領袖，拚盡努力主動去爭取。如今我也看見亞歷山大進入了那種狀態，他向世人展現出他的能力。」

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