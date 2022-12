NBA／秀360度扣籃與太陽爆衝突 鵜鶘威廉森：確實不合時宜

鵜鶘上賽季與太陽在季後賽 對決時,火藥味就十分濃烈。賽前鵜鶘總教練格林(Willie Green)才剛否認雙方是世仇的關係,沒想到今天比賽雙方再度爆發衝突。威廉 森(Zion Williamson)在勝負已分的情況下秀360度灌籃,引發太陽球員佩恩(Cameron Payne)的不滿,雙方因此出現推擠衝突。

威廉森在比賽勝負已分,太陽已經放棄防守時,為球迷秀上一記360度灌籃,不僅讓主場球迷沸騰,還成為美國網路熱搜影片。

ZION WINDMILL 😱😱😱



THEN BOTH TEAMS GOT CHIPPY! pic.twitter.com/uLdZAwvDkQ