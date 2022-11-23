我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

NBA／湖人貝佛利背後推倒太陽艾頓 布克：要推就從正面來

體育新聞組／即時報導
太陽布克(左)與湖人貝佛利(右)。（路透）
太陽布克(左)與湖人貝佛利(右)。（路透）

湖人22日作客太陽的比賽，第四節發生一場衝突，湖人球星戴維斯和（Anthony Davis）和太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）正互噴垃圾話時，湖人「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）卻從背後推倒艾頓，布克賽後接受採訪也被問到這個問題。

NBA記者問起這場衝突，布克回應道：「貝佛利應該停止從背後推人，要推就從正面推，這就是所有我想說的話。」

布克意有所指的是，貝佛利過去效力快艇時，也有在季後賽從背後推倒太陽保羅（Chris Paul）的紀錄，當時貝佛利同樣被驅逐出場，所屬的球隊也沒有因為他的激情贏下比賽。

貝佛利過去就曾有推倒太陽球員的紀錄。（Getty Images）
貝佛利過去就曾有推倒太陽球員的紀錄。（Getty Images）

湖人 NBA 快艇

上一則

場邊人語／講求效率 殲敵無慮

下一則

世足賽／相信黃金一代 孔帕尼：比利時今年可以奪首冠

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01
威爾斯隊由貝爾（Gareth Bale）罰進12碼球，扳回寶貴一分。（美聯社）

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

2022-11-21 16:02

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」