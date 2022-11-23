NBA／湖人貝佛利背後推倒太陽艾頓 布克：要推就從正面來
湖人22日作客太陽的比賽，第四節發生一場衝突，湖人球星戴維斯和（Anthony Davis）和太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）正互噴垃圾話時，湖人「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）卻從背後推倒艾頓，布克賽後接受採訪也被問到這個問題。
Patrick Beverley standing up for Reaves, W teammate for that pic.twitter.com/tEQ8AVuP4F— HTB ♨️ (@HenryTheBlasian) November 23, 2022
NBA記者問起這場衝突，布克回應道：「貝佛利應該停止從背後推人，要推就從正面推，這就是所有我想說的話。」
布克意有所指的是，貝佛利過去效力快艇時，也有在季後賽從背後推倒太陽保羅（Chris Paul）的紀錄，當時貝佛利同樣被驅逐出場，所屬的球隊也沒有因為他的激情贏下比賽。
"Pat needs to stop pushing people in the back. Push them in the chest. That's all I got to say.”— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 23, 2022
- Devin Booker
(h/t @_Talkin_NBA)
pic.twitter.com/TGdO1hzSYa
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