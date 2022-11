NBA／湖人貝佛利背後推倒太陽艾頓 布克：要推就從正面來

湖人 22日作客太陽的比賽,第四節發生一場衝突,湖人球星戴維斯和(Anthony Davis)和太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)正互噴垃圾話時,湖人「瘋狗」貝佛利(Patrick Beverley)卻從背後推倒艾頓,布克賽後接受採訪也被問到這個問題。

Patrick Beverley standing up for Reaves, W teammate for that pic.twitter.com/tEQ8AVuP4F

NBA 記者問起這場衝突,布克回應道:「貝佛利應該停止從背後推人,要推就從正面推,這就是所有我想說的話。」

布克意有所指的是,貝佛利過去效力快艇 時,也有在季後賽從背後推倒太陽保羅(Chris Paul)的紀錄,當時貝佛利同樣被驅逐出場,所屬的球隊也沒有因為他的激情贏下比賽。

"Pat needs to stop pushing people in the back. Push them in the chest. That's all I got to say.”



- Devin Booker



(h/t @_Talkin_NBA)



pic.twitter.com/TGdO1hzSYa