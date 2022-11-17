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NBA／批籃網先發陣容太差 杜蘭特：對這群人能有什麼期待？

聯合新聞網／ 即時報導
籃網球星杜蘭特。（路透）
籃網球星杜蘭特。（路透）

籃網近期表現不佳，輸給國王的比賽狂失153分，創下隊史最差紀錄。杜蘭特（Kevin Durant）也接受媒體《Bleacher Report》的訪問時就談到球隊陣容，他表示，「我沒有不尊重的意思，但你對這群人能有什麼期待？」

籃網球星厄文（Kyrie Irving）因歧視猶太爭議缺席，西蒙斯（Ben Simmons）也先從板凳出發，對此杜蘭特表示，「看看我們的先發陣容，桑姆納（Edmond Sumner）、奧尼爾（Royce O'Neale）、哈里斯（Joe Harris）和克萊克斯頓（Nic Claxton）。」杜蘭特接著說道，「我沒有不尊重的意思，但你對這群人能有什麼期待？」「人們對籃網有期待是因為有我在。」

杜蘭特本季出賽15場，場均攻下30.3分、6.5籃板、5.3助攻，投籃命中率52.4%、三分命中率35.3%，表現仍相當出色，不過球隊戰績卻只有6勝9敗。他和勇士柯瑞（Stephen Curry）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都是場均30分以上，所屬球隊戰績不到5成的球員。

勇士 柯瑞 厄文

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