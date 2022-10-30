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NBA／柯瑞返鄉踢鐵板…勇士外線失靈 加班不敵黃蜂

記者陳元廷／綜合報導
勇士對上開季氣勢相當強的黃蜂，柯瑞（左）拿下31分，仍輸了比賽。（路透）
勇士對上開季氣勢相當強的黃蜂，柯瑞（左）拿下31分，仍輸了比賽。（路透）

柯瑞（Stephen Curry）一年一度返鄉之旅踢到鐵板，29日赴夏洛特作客，勇士雖克服15分落後，但黃蜂展現十足韌性，拖進延長之後拉尾盤甩開對手，終場以120：113克敵。

小鮑爾（LaMelo Ball）與洛齊爾（Terry Rozier）續缺陣，不過黃蜂打來無懼色，華盛頓（P.J. Washington）與海瓦德（Gordon Hayward）撐火網，讓勇士陷入苦戰，直到第3節火力爆發才重回比賽。

柯瑞單節12分，率隊吹起反攻號角，且決勝節關鍵時刻，他也不貪功，連續助攻波爾（Jordan Poole）與格林（Draymond Green），眼看取得反超就要後來居上偷走勝利。

只是頂替控球的史密斯（Dennis Smith Jr.）操刀最後一擊，成功切入上籃扳平。延長賽階段，他穿針引線跟突破也帶起黃蜂致勝攻勢。反觀勇士由湯普森（Klay Thompson）連砍三分都失手。

數據上，華盛頓獲31分為黃蜂之最，海瓦德也有23分進帳，史密斯則有13分、9籃板與8助攻的準大三元全能演出；至於勇士以柯瑞31分為佳。

另一場比賽，魔術隊靠狀元班切羅（Paolo Banchero）連6場得分20，28日終收首勝，全聯盟還沒開胡就僅剩湖人與國王。而國王隊29日則靠著先發的菜鳥穆雷（Keegun Murray）聯手新同學赫爾特（Kevin Huerter）飆分，終場以119：113滅熱火開胡。

國王此役進攻砲火隆隆，高達55.3%命中率，讓防守見長的對手也難以招架。不過熱火同樣火力也不含糊，特別是赫洛（Tyler Herro）手感發燙。他末節更連砍9分帶起反撲，咬到僅2分差，可惜幾度進逼都功虧一簣，國王最後還是驚險守勝。

數據上，赫爾特攻27分居首國王還外帶7助攻，穆雷添22分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）挹注18分，而福克斯（De'Aaron Fox）也進帳17分、13籃板；熱火方面，赫洛得34分，阿德巴約（Bam Adebayo）得23分，球隊吞2連敗。

勇士 柯瑞 國王隊

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