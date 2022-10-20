我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

NBA／魔術狀元生涯首秀25分 直追詹姆斯、希爾

記者蔡佳霖／綜合報導
魔術狀元班切羅（右）生涯首戰即有出色數據。（路透）
魔術狀元班切羅（右）生涯首戰即有出色數據。（路透）

魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）在19日初登場對活塞中就有絕佳表現，上場35分鐘，18投11中攻下27分9籃板5助攻2阻攻，這讓他成為NBA近30年來第3位能在生涯首場比賽就拿到至少25分5籃板5助攻的球員。之前兩位分別是希爾（Grant Hill）和詹姆斯（LeBron James）。

不過班切羅的成績沒能附帶著勝利光環。史都華（Isaiah Stewart）在第四節剩下11.6秒砍進一記重要三分球，幫助球隊以113：109取得開季首勝。

活塞今年首輪第5順位新秀艾維（Jaden Ivey）首次登場也有不俗演出，全場15投8中拿下19分4助攻3籃板3抄截，成為隊史生涯首戰得分第4高的球員，僅次於湯瑪斯（Isiah Thomas）、希爾和蘭尼爾（Bob Lanier）。

今夏加盟的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）轟進6記三分球，得到24分，康寧漢（Cade Cunningham）18分10助攻，史都華（Isaiah Stewart）14分5籃板3助攻；活塞另一位樂透新秀杜倫（Jalen Duren）則是有14分10籃板3阻攻的雙十演出。

魔術除了班切羅外，F.華格納（Franz Wagner）進帳20分5助攻4籃板，薩格斯（Jalen Suggs）21分。

NBA

上一則

NBA／柯瑞、詹姆斯開幕戰飆分 勇士開門紅

下一則

MLB／親兄弟對決成關鍵 教士1：1扳平費城人

延伸閱讀

NBA開幕戰／飆33分退湖人 柯瑞：可以期待新賽季

NBA開幕戰／飆33分退湖人 柯瑞：可以期待新賽季
NBA開幕戰／湖人外線機會多 詹姆斯：是對手放投

NBA開幕戰／湖人外線機會多 詹姆斯：是對手放投
NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人

NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人
NBA／曾赴詹姆斯豪宅面談 里拉德：不算招募

NBA／曾赴詹姆斯豪宅面談 里拉德：不算招募

熱門新聞

味全龍啦啦隊長琪琪。圖／摘自ig

啦啦隊女神琪琪高速公路出車禍 車頭全毀傷勢曝光

2022-10-16 11:12
林書豪回憶「林來瘋」時期趣事。（美聯社資料照片）

NBA／笑談與翹臀金昔日「緋聞」林書豪憶收女球迷內衣

2022-10-13 08:55
勇士續留核心陣容，團隊薪資將突破天際。（歐新社）

NBA／勇士續約2大核心 薪資總支出恐破5億美元

2022-10-16 08:07
鵜鶘前鋒威廉森。（美聯社）

NBA／養傷整季心力交瘁 威廉森曾哭倒女助教懷裡

2022-10-15 07:46
衛冕軍勇士隊新球季開出紅盤，以123：109擊敗湖人隊。(路透)

NBA開幕戰／飆33分退湖人 柯瑞：可以期待新賽季

2022-10-19 08:25
馬拉度納(左)在1986年世足賽「上帝之手」用手打入網的那顆球，現已準備進行拍賣，可望以至少280萬美元成交。(美聯社)

馬拉度納「上帝之手」足球拍賣 可望逾280萬元成交

2022-10-13 11:59

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」