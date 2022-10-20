NBA／魔術狀元生涯首秀25分 直追詹姆斯、希爾

魔術狀元班切羅（右）生涯首戰即有出色數據。（路透）

魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）在19日初登場對活塞中就有絕佳表現，上場35分鐘，18投11中攻下27分9籃板5助攻2阻攻，這讓他成為NBA 近30年來第3位能在生涯首場比賽就拿到至少25分5籃板5助攻的球員。之前兩位分別是希爾（Grant Hill）和詹姆斯（LeBron James）。

不過班切羅的成績沒能附帶著勝利光環。史都華（Isaiah Stewart）在第四節剩下11.6秒砍進一記重要三分球，幫助球隊以113：109取得開季首勝。

活塞今年首輪第5順位新秀艾維（Jaden Ivey）首次登場也有不俗演出，全場15投8中拿下19分4助攻3籃板3抄截，成為隊史生涯首戰得分第4高的球員，僅次於湯瑪斯（Isiah Thomas）、希爾和蘭尼爾（Bob Lanier）。

今夏加盟的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）轟進6記三分球，得到24分，康寧漢（Cade Cunningham）18分10助攻，史都華（Isaiah Stewart）14分5籃板3助攻；活塞另一位樂透新秀杜倫（Jalen Duren）則是有14分10籃板3阻攻的雙十演出。

魔術除了班切羅外，F.華格納（Franz Wagner）進帳20分5助攻4籃板，薩格斯（Jalen Suggs）21分。