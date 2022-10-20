NBA／柯瑞、詹姆斯開幕戰飆分 勇士開門紅

柯瑞（左一）、詹姆斯（中）「王見王」，成為NBA開幕戰最大焦點。（歐新社）

NBA新賽季18日點燃戰火，衛冕軍勇士 隊在主場領到冠軍戒後，上季獲得總冠軍賽MVP的柯瑞 （Stephen Curry）再展現多元得分手段，率隊第3節打出25：4猛攻，甩開湖人 隊糾纏，以123：109擊敗「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坐鎮的「紫金軍團」，為衛冕開出紅盤。

勇士半場以59：52領先，柯瑞前5次三分球出手全部落空，但第3節連續外線命中，帶領團隊狂攻，第4節更有切入得手再「4分打」、連拿9分演出，讓主場球迷陷入瘋狂。

攻下全場最高33分的柯瑞提到，領取冠軍戒後馬上要進入比賽模式並不容易，但全隊找到方式留下主場勝利，讓他開始期待新賽季；「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）也有18分演出，搭配維金斯（Andrew Wiggins）20分、波爾（Jordan Poole）板凳貢獻12分，聯手延續衛冕軍的勝利模式。

波爾季前和格林（Draymond Green）發生揮拳內鬨風波，18日兩人互動也成焦點；傳出助攻給格林「連線」成功的波爾提到，球隊任務就是奪勝，「這是冠軍戒之夜，我們很專注完成第一場比賽，面對一支很好的隊伍，這場重大勝利。」

此外，全心朝向NBA歷史得分王邁進的詹姆斯，即便以高齡37歲開啟生涯第20個賽季，其狀態依舊維持在高峰。開幕戰雖然湖人不敵衛冕軍勇士，但詹姆斯仍奮力攻下31分14籃板8助攻。

根據統計，詹姆斯成為史上首位在開幕戰中累積超過500分的球員；此外，詹姆斯也成為歷史上打了20個賽季的球員中，第3位單場至少得到30分，前兩人分別是布萊恩（Kobe Bryant）的6次和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的1次。