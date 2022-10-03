NBA熱身賽／柯瑞重拾手感半場攻17分 勇士克巫師

勇士球星柯瑞（右）帶球突破巫師日籍球員八村壘（中）的防守。（美聯社）

因為疫情 衝擊全球影響，讓NBA海外熱身賽相隔3年才再舉辦，巫師2日在日本東京第2度交手勇士 ，勇士靠末節逆襲，以104：95摘連勝，其中柯瑞 （Stephen Curry）重拾手感，攻下全隊最高17分。

雙方9月30日首度交手，長途跋涉加上時差調整，不僅柯瑞僅7投1中，勇士其他球員也找不到準星，維金斯（Andrew Wiggins）投8中1，波爾（Jordan Poole）更只有10投1中，所幸最終仍贏球。

柯瑞此役只打上半場就拿17分，下半場就提前打卡下班。不過巫師第3節領先優勢，進入第4節瞬間化為烏有，被對手單節打出30：10攻勢，勇士菜鳥鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）倒數2分02秒突破僵局三分是關鍵。

數據上，鮑德溫與穆迪（Moses Moody）各收12分，維金斯另添10分，首場表現亮眼的威斯曼（James Wiseman）則手感欠佳且犯滿畢業；巫師方面以波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻18分為首，比爾（Bradley Beal）輪休未上場。