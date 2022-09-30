NBA／威廉森練習賽復出 新隊友驚呼「太強壯」

威廉森進行了睽違1年多來第一次的5對5對抗。（美聯社）

自從去年5月因傷退賽後，NBA 鵜鶘當家球星威廉 森（Zion Williamson）就未再隨隊進行高強度訓練，日前他進行了睽違1年多來第一次的5對5對抗，並獲得鵜鶘總教練格林（Willie Green）的高度讚賞，直言威廉森的力量與速度讓他宰制了整場比賽。

去年休賽季期間動刀治療右腳傷勢導致賽季報銷的威廉森，過去一年多來的恢復狀態不斷被外界放大檢視，甚至還一度遭到批評對於球隊活動的參與度太低，絲毫沒有當家球星的自覺。

不過在用行動粉碎外界的質疑後，威廉森也在28日的球隊5對5對抗中展現絕佳狀態，鵜鶘總教練格林說：「他看起來相當棒，他的力量、速度，讓他幾乎統治了整場比賽，最突出的就是他的力量，他很快就進入狀況，並能在接到球時迅速做出決定，不論是得分還是尋找隊友，這真的讓人留下深刻印象。」

鵜鶘隊友南斯（Larry Nance Jr.）也強調，威廉森一點都不像是一個500多天未上場比賽的球員，「他看起來還是那個Z，他已經有500多天沒有打球，這並不是說我們對他都不會有期待，但老實說他看起來相當好，儘管大家都還在適應彼此，但你很難不被他的表現打動。」

而28日的練習賽中格林也試著擺上新賽季的先發陣容，包括威廉森、麥凱倫（C.J. McCollum）、英格倫（Brandon Ingram）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和瓊斯（Herbert Jones），希望讓新的主力陣容盡快磨合。

至於去年選秀後才加入鵜鶘的墨菲（Trey Murphy III）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）更是首度在球場上看到威廉森的表現，其中墨菲就說：「強壯，非常的強壯，他已經做好準備，這就是我想說的。」

而艾爾瓦拉多也說：「我認為他就是如此特別的球員，也是一名我們需要適應的球員，但他不需要做太多，自然能夠找到屬於他的方式，他現在適應的非常好，看起來就像是已經跟我們一起打球好一段時間了。」