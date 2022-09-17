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NBA／挾歐錦賽強勢發揮 施羅德傳一年底薪重返湖人

記者蔡佳霖／即時報導
施羅德傳出將重返湖人，雙方預計會簽下一份年薪約264萬美元的底薪合約。（路透）
施羅德傳出將重返湖人，雙方預計會簽下一份年薪約264萬美元的底薪合約。（路透）

挾著歐錦賽的強勢表現，施羅德（Dennis Schroder）傳出將重返湖人，雙方預計會簽下一份年薪約264萬美元的底薪合約。

施羅德曾在2020年透過交易從雷霆轉戰洛杉磯，不過當時他沒有接受湖人開出的4年8400萬美元的提前報價合約，最後卻在自由市場乏人問津，最後只能以迷你中產一年約590萬美元的年薪加入塞爾蒂克。

但施羅德也沒有在波士頓待太久，季中又被塞爾蒂克送到火箭。在今年休賽季成為完全自由球員後，施羅德沒有獲得任何一支球隊的青睞，最終仍是以底薪重返前東家。

值得注意的是，在施羅德效力老鷹時期，曾經和湖人新任主帥漢姆（Darvin Ham）共事過。有消息透露，施羅德的團隊近一段時間也一直和湖人持續溝通。

在施羅德進駐之後，搭配衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、貝佛利（Patrick Beverley）、納恩（Kendrick Nunn）、里夫斯（Austin Reaves），湖人後場武器庫可說是相當雄厚，能否有效整合發揮出相乘威力，也成了外界另一個關注的焦點。

在今年歐錦賽期間，施羅德7戰平均攻下21.6分7.3助攻2.4籃板，帶領德國一路殺到4強賽，最後不敵西班牙，無緣和法國爭冠。

湖人 洛杉磯 德國

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