我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

NBA／杜蘭特不走了 交易大戲落幕 教頭、總經理保住飯碗

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（左）將繼續留在籃網點。（美聯社）
杜蘭特（左）將繼續留在籃網點。（美聯社）

美國職籃NBA布魯克林籃網隊聲明表示，球星杜蘭特（Kevin Durant）在和總教練奈許（Steve Nash）、總經理馬克斯（Sean Marks）以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。

中央社報導，根據馬克斯發表的聲明：「奈許、我以及老闆蔡崇信、吳明華，22日在洛杉磯和杜蘭特及其經紀人克萊曼（Rich Kleiman）會面。我們同意繼續維持夥伴關係。我們將把注意力放在籃球，將共同目標放在心上：建立一支永續的球隊，把冠軍獎杯捧回布魯克林（Brooklyn）。」

馬克斯的聲明未具體說明杜蘭特為何改變心意。

杜蘭特最初曾要求球隊在6月30日將他交易出去，本月初更對籃網下達最後通牒，要求籃網在他或總教練奈許和總經理馬克斯之間做出選擇。

根據美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，杜蘭特6日在英國倫敦與蔡崇信會面時表示，只要奈許和馬克斯留任，他就不會待在球隊。杜蘭特強調上個賽季籃網在季後賽首輪被波士頓塞爾蒂克橫掃出局後，他對球團方向缺乏信心。

不過現在看起來，奈許和馬克斯都將保住寶座，杜蘭特也會繼續待在籃網。

杜蘭特2021年8月與籃網續約4年，金額達1.98億元。這位拿過兩屆NBA總冠軍和2014年NBA最有價值球員（MVP）的33歲明星前鋒，準備在10月即將到來的2022-23賽季，繼續為籃網奮戰。

籃網上季只交出差強人意的44勝38敗戰績，季中風波不斷，先是把哈登（James Harden）交易到費城76人，還看著厄文（Kyrie Irving）因COVID-19疫苗接種問題缺席大部分賽季。

不過杜蘭特在上個賽季55場比賽中，平均仍有29.9分、7.4籃板和6.4助攻的頂尖水準表現。

NBA 布魯克林 中風

上一則

MLB／普荷斯又轟了 棒打449投手 與邦茲並列第一

延伸閱讀

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了
NBA／湖人死心吧？傳籃網計畫公告各隊不交易厄文了

NBA／湖人死心吧？傳籃網計畫公告各隊不交易厄文了
NBA／籃網安撫杜蘭特 傳有意簽甜瓜、留厄文

NBA／籃網安撫杜蘭特 傳有意簽甜瓜、留厄文
NBA／籲杜蘭特面對難題 伊古達拉：最好留在籃網

NBA／籲杜蘭特面對難題 伊古達拉：最好留在籃網

熱門新聞

布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

2022-08-22 20:17
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
42歲的海斯倫在近7個賽季只打了95場比賽，擔任球隊精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻，這也使得他的每分鐘平均薪資高居現役球員之冠。（ 美聯社）

NBA／現役球員之冠 海斯倫平均每分鐘狂賺4萬5267美元

2022-08-22 07:30

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治