NBA／詹姆斯續約湖人 衛少交易可能性大增

衛少（見圖）與厄文交易案，湖人終於願意動用2枚首輪籤，但仍然無法打動籃網。（路透）

湖人 與詹姆斯（LeBron James）只用了2周左右時間，就順利完成了頂薪續約讓雙方合作關係延長至2025年，不過後者握有球員選項，可提前於2024年夏天恢復自由身。當然這不代表紫金軍團暑假就已經完成，外媒仍預估後續還有動作。

資深記者史坦（Marc Stein）就報導，湖人在談判續約過程中，就向詹姆斯承諾會繼續積極補強。史坦也透露，高層已經同意可以拿2027年與2029年首輪作為籌碼，只是據傳即便加上此誘因，籃網仍舊無意放手厄文 （Kyrie Irving）給湖人。

至於另一交易選項，則是溜馬的希爾德（Buddy Hield）與透納（Myles Turner），不過史坦認為這樣回報不值得2枚首輪。《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）則指出，詹姆斯續約恐也將使衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易可能性增。

另方面，老闆多蘭（James Dolan）掌管尼克期間，不只球隊戰績沉淪，且搞砸與死忠球迷名導史派克李（Spike Lee）以及球隊傳奇歐克利（Charles Oakley）關係，不少支持者都公開喊話盼他出售球隊。

《CNBC》日前請分析師波亞爾（Jonathan Boyar）上節目，他談到若MSG集團在賭城 興建新場館如期在2023年完成，多蘭可能尋求出售旗下的尼克與NHL遊騎兵。但此評論一出，已遭MSG集團發聲明否認。