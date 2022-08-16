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球迷酸「抱團」 杜蘭特神回：我現在是喬丹了嗎？

體育新聞組／ 綜合報導
杜蘭特在推特和球迷互嗆。（路透）
杜蘭特在推特和球迷互嗆。（路透）

籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)向來喜歡在社群媒體跟球迷相互嗆聲，最近有球迷在推特上表示杜蘭特「抱團」行為有如當年喬丹(Michael Jordan)加盟活塞一樣，看到這樣的比喻，杜蘭特高興回覆，「謝謝你。」

喬丹生涯遇過最強大的對手之一就是90年代活塞的「壞孩子」軍團，喬丹領軍的公牛多次在季後賽敗給活塞，最終才在1991年東區決賽擊敗活塞，也拿下該年總冠軍，因此有網友比喻杜蘭特跳槽到勇士的行為就像是如果當時喬丹選擇加盟活塞。

該球迷在推特寫下，「不管你怎麼解釋，對於大多數球迷言，你去勇士就好比喬丹在1990年球季結束後轉戰活塞，你永遠都無法讓人們忘記這件事。」不料杜蘭特竟神回，「所以我是喬丹？這不是個糟糕的比喻。謝謝你。」

此外，日前兩度會見籃網老闆蔡崇信，杜蘭特重申交易請求外，還下最後通牒，開出幾乎不可能達成的條件，揚言若要自己留下，除非開除主帥與總管。而媒體更透露，如果還是無法稱心如意，杜蘭特難保不會拿出更嚴厲手段。

「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就透露，「要一個禮拜前，如果你問我，『若沒被交易，杜蘭特會不去訓練營報到嗎？』我會說我不這麼想，但現在我可以預見這情況，事情就是朝這方向發展」，換言之這賣我風波恐越演越烈。

喬丹 勇士 推特

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