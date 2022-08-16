球迷酸「抱團」 杜蘭特神回：我現在是喬丹了嗎？

杜蘭特在推特和球迷互嗆。（路透）

籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)向來喜歡在社群媒體跟球迷相互嗆聲，最近有球迷在推特 上表示杜蘭特「抱團」行為有如當年喬丹 (Michael Jordan)加盟活塞一樣，看到這樣的比喻，杜蘭特高興回覆，「謝謝你。」

喬丹生涯遇過最強大的對手之一就是90年代活塞的「壞孩子」軍團，喬丹領軍的公牛多次在季後賽敗給活塞，最終才在1991年東區決賽擊敗活塞，也拿下該年總冠軍，因此有網友比喻杜蘭特跳槽到勇士 的行為就像是如果當時喬丹選擇加盟活塞。

該球迷在推特寫下，「不管你怎麼解釋，對於大多數球迷言，你去勇士就好比喬丹在1990年球季結束後轉戰活塞，你永遠都無法讓人們忘記這件事。」不料杜蘭特竟神回，「所以我是喬丹？這不是個糟糕的比喻。謝謝你。」

此外，日前兩度會見籃網老闆蔡崇信，杜蘭特重申交易請求外，還下最後通牒，開出幾乎不可能達成的條件，揚言若要自己留下，除非開除主帥與總管。而媒體更透露，如果還是無法稱心如意，杜蘭特難保不會拿出更嚴厲手段。

「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就透露，「要一個禮拜前，如果你問我，『若沒被交易，杜蘭特會不去訓練營報到嗎？』我會說我不這麼想，但現在我可以預見這情況，事情就是朝這方向發展」，換言之這賣我風波恐越演越烈。