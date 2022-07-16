NBA／無關杜蘭特去或留 媒體：厄文想待籃網

籃網隨隊記者稱，無論杜蘭特(右)是否被交易，厄文(左)都想繼續留隊。（歐新社）

厄文 （Kyrie Irving）本來執行下季球員選項，看似平息交易流言，但杜蘭特（Kevin Durant）「賣我」震撼彈再掀風暴 ，外媒更曝湖人接觸籃網，盼替詹姆斯（LeBron James）找回昔日騎士奪冠搭檔，但《紐約郵報》最新報導讓風向又有轉變可能。

《紐約郵報》籃網隨隊記者路易斯（Brian Lewis）直接破題，以「厄文想當籃網一員，無論杜蘭特續留與否」為標，並引述一位號稱是親近厄文的消息來源說法，指出厄文從未提出交易請求，且無論杜蘭特動向，都希望繼續留在籃網。

「當厄文執行選項，我們怎麼會又扯到交易呢？狀況是他執行了，這意味他想待在籃網打球。當杜蘭特決定他想走，每個人都談到要交易厄文，對吧？但厄文並沒有請求交易，當然除非籃網不要他，那又是完全另外一回事」，該消息來源說。

另方面，去年下半季投靠籃網的老將德拉基奇（Goran Dragic），新賽季以1年290萬美元合約加盟公牛，日前他接受斯洛維尼亞當地媒體採訪，坦言他在籃網這段時間不快樂，並透露再次轉隊的原因是和兩位巨星杜蘭特、厄文打球非常艱難，「他們只在乎個人表現，而不是為團隊而戰。」

而先前也有傳出德拉基奇休賽期間會考慮加入獨行俠，擔任同鄉小老弟唐西奇(Luka Doncic)的助手，對此他坦言，「獨行俠確實有和我聯繫，但他們不期望我扮演重要的角色，有可能打一天休五天，我還不打算過上退休 般的生活，只在板凳上當啦啦隊。」但德拉基奇認為，自己還有能力能在每場比賽至少上場20分鐘，因此最終選擇以老將底薪加盟公牛。