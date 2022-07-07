NBA／金塊與巫師2換2交易 他效力生涯第13隊創紀錄

史密斯（Ish Smith）上季先後效力於夏洛特黃蜂、巫師。（美聯社）

NBA 丹佛金塊與華盛頓巫師今天達成2換2交易，金塊將後衛莫里斯與搖擺人巴頓送到巫師，換得後衛卡德威-波普與史密斯。史密斯（Ish Smith）將效力生涯第13支球隊，創下NBA紀錄。

路透社報導，巫師總裁兼總經理謝柏德（Tommy Sheppard）在宣布交易消息的新聞稿中提到：「我們很興奮有莫里斯（Monte Morris）與巴頓（Will Barton）的加入，擔綱控球後衛與得分後衛的角色，這是我們休賽期優先想要補強的位置。」

27歲的莫里斯於2021-22年個人在金塊第5個賽季期間共出戰75場比賽，場均貢獻12.6分、4.4助攻、3.0籃板。

31歲的巴頓在個人NBA生涯第10個賽季期間，出賽71場，場均14.7分、4.8籃板與3.9助攻。他是自2015年2月加入金塊。

29歲的卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）在2021-22年效力巫師的第一個賽季期間，出賽77場，場均13.2分、3.4籃板、三分球命中率39.0%。

34歲的史密斯上季先後效力於夏洛特黃蜂、巫師，出戰65場，場均6.3分、3.8助攻、2.2籃板。

他加盟金塊後，NBA共30支球隊他就打過其中13隊，在上季的黃蜂、巫師之前，還效力過休士頓火箭、曼菲斯灰熊、金州勇士 、奧蘭多魔術、密爾瓦基公鹿、鳳凰城太陽、奧克拉荷馬雷霆、費城76人、紐奧良鵜鶘和底特律活塞。

另外，自由球員亞倫．哈勒戴（Aaron Holiday）今天與亞特蘭大老鷹簽約。老鷹沒有透露合約條件。

25歲的亞倫．哈勒戴上一季效力於巫師與太陽，出賽63場，場均6.3分、2.4助攻、1.9籃板。

亞倫．哈勒戴曾效力於印第安納溜馬、巫師與太陽，生涯出戰245場，場均7.3分、2.4助攻、1.8籃板。他在2018年NBA選秀會以第1輪第23順位被溜馬相中。

老鷹1日在把赫爾特（Kevin Huerter）送到沙加緬度國王的交易中，換得亞倫．哈勒戴的哥哥賈斯汀．哈勒戴（Justin Holiday）。他的另一個哥哥朱．哈勒戴（Jrue Holiday）替公鹿打球。

洛杉磯快艇 今天與兩位主力球員續約，留下前鋒巴圖姆（Nicolas Batum）與後衛柯菲（Amir Coffey）。

33歲的巴圖姆上季替快艇出戰59場，場均8.3分、4.3籃板。他2008年NBA選秀中第一輪第25順位被波特蘭拓荒者選中，生涯14個賽季還替黃蜂、快艇效過力，生涯出賽915場，場均11.1分、5.1籃板。

25歲的柯菲上一季表現出色，3月讓雙向合約轉為正式合約。出生於明尼蘇達州的柯菲上季出賽69場，場均2.9分、1.8助攻。