我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剪捲閘門慣竊連盜8店 布碌崙商家自危

國慶小長假烤肉熱銷 當季水果便宜

NBA／傳籃網與湖人磋商 厄文、衛少可能互換東家？

中央社／紐約3日綜合報導
報導指出，NBA布魯克林籃網與洛杉磯湖人正在磋商，要讓兩隊的後衛厄文（左）、衛斯布魯克（右）互換東家。（路透）
報導指出，NBA布魯克林籃網與洛杉磯湖人正在磋商，要讓兩隊的後衛厄文（左）、衛斯布魯克（右）互換東家。（路透）

Yahoo Sports報導指出，NBA布魯克林籃網與洛杉磯湖人正在磋商，要讓兩隊的後衛厄文（Kyrie Irving）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）互換東家。

根據今天的報導，兩隊「正積極討論」此事。

衛斯布魯克、厄文上周都執行了合約中的球員選擇權，這讓他們與似乎不是那麼適合自己的球隊多綁在一起一個球季。

33歲的衛斯布魯克，其選擇權為一年4710萬美元，30歲的厄文則是一年3650萬美元。

根據報導，兩隊尚未談妥交易，因為籃網據報希望湖人也打包帶走30歲後衛哈里斯（Joe Harris），並吃下他剩餘的兩年3860萬美元合約。

但據Yahoo Sports報導，讓湖人感興趣的是31歲的塞斯柯瑞 （Seth Curry），他目前剩下一年850萬美元的合約。

除了厄文以外，籃網也和多支NBA球隊針對交易杜蘭特（Kevin Durant）做初步協商，杜蘭特是在上周向球隊提出將他交易出去的要求。

籃網、湖人雖然陣中星光熠熠，但兩支球隊上個球季都未能實現奪冠目標，籃網在東區季後賽首輪遭波士頓塞爾蒂克橫掃出局，湖人更是連附加賽都沒機會打。

湖人 厄文 NBA

上一則

NBA／「柯瑞重訓有成無人擋」 格林豪言勇士王朝必延續

延伸閱讀

NBA／不排除重新聚首可能 傳勇士對交易杜蘭特有興趣

NBA／不排除重新聚首可能 傳勇士對交易杜蘭特有興趣
NBA／杜蘭特首度回應交易申請：隊友知道我在乎什麼

NBA／杜蘭特首度回應交易申請：隊友知道我在乎什麼
NBA／沃爾買斷合約傳將加盟快艇 厄文決定執行最後1年合約

NBA／沃爾買斷合約傳將加盟快艇 厄文決定執行最後1年合約
NBA／厄文出走流言持續延燒 杜蘭特爆與高層陷信任危機

NBA／厄文出走流言持續延燒 杜蘭特爆與高層陷信任危機

熱門新聞

小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

2022-06-30 02:19
Getty Images

NBA／杜蘭特首度回應交易申請：隊友知道我在乎什麼

2022-07-03 07:43

超人氣

更多 >
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請