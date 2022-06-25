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NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱

記者陳元廷／綜合報導
柯爾。Getty Images
柯爾。Getty Images

湯普森（Klay Thompson）日前曾說，盼效法喬丹（Michael Jordan）只替「禪師」傑克森（Phil Jackson）打球精神，整個生涯都在教頭柯爾（Steve Kerr）旗下打球。而柯爾對此也表達十足感激，同時揭露自己見證子弟兵克服傷病難關脆弱一幕。

「這是最終極讚美，這感受是雙向的，我也不想執教其他球隊，這裡好事持續進行中。過去我執教這8年，彼此都發展出很強連結，身為這一部份感覺很棒，我們也都想繼續下去」，柯爾回應說，此外他也談到湯普森復出前也曾一度低潮，這也讓最終奪冠結局更為甜美。

「有件事是我特別有印象，大概發生在湯普森復出1個月左右，我猜是去年12月中。我們在主場有比賽，他已經養傷長達2年多時間，那時比賽結束，他走下球場，然後回來坐在板凳上，觀眾正在散場，有人要我去關心他狀況」，柯爾說。

他續道：「他們說，湯普森情緒非常低落，我走過去發現他在那裡哭，柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）也都來安慰他。所有那些重擔在那時壓垮了他，情緒達臨界點，他還在想，有沒有辦法恢復健康再站上球場，於是哭了起來。」

喬丹 柯瑞

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