NBA／若留不住厄文 籃網怕杜蘭特也想走

厄文（左）續約問題，牽動杜蘭特（右）動向。（歐新社）

NBA布魯克林籃網隊正在與明星後衛厄文 （Kyrie Irving）洽談續約，厄文必須在6月29日前，決定是要執行續留籃網1年3690萬美元的選項，還是成為自由球員。籃網擔憂若談不成，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也留不住。

「ESPN」報導，厄文若成為自由球員，洛杉磯湖人 、洛杉磯快艇、邁阿密熱火甚至紐約尼克等隊可能有意延攬。如果厄文選擇跳脫現有最後一年合約，籃網可能有意與厄文簽訂短期合約。

但據報導，厄文的談判籌碼是，若籃網決定採取強硬的談判策略，杜蘭特與球團高層的關係可能會變得緊張。外界日漸深信，若厄文選擇離開，或合約協商相持不下，杜蘭特可能要求交易，籃網高層會更加頭痛。

此外，儘管在新主帥漢姆（Darvin Ham）上任後，湖人顯然希望留下衛斯特布魯克（Russell Westbrook），但如果眼前出現交易的機會，湖人似乎也不會拒於門外。

湖人在交易中提出衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker），外加首輪選秀權作為籌碼，希望從溜馬手上換來波格登（Malcolm Brogdon）。

不過湖人的交易包依然遭到對方無情的拒絕。報導指出，溜馬方面給了一個禮貌性的微笑，然後說道：「先不用，謝謝。」