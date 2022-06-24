NBA選秀爆冷 魔術挑班切羅當狀元

魔術第一順位選班切羅（右），跌破不少專家眼鏡。（美聯社）

2022年NBA 選秀會23日盛大登場，3位被譽為皆有狀元身價的潛力新星已經炒熱話題一段時間，而原先幾乎都被評為是屈居探花的班切羅（Paolo Banchero）如今意外後來居上，跌破不少專家眼鏡地被魔術以第1順位選中。

事實上前1天賭盤顯示，班切羅狀元賠率直直下落，儘管專家仍認為史密斯（Jabari Smith）才是最熱門狀元候選，結果證明賭盤精準預測。在班切羅後，雷霆選擇中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）當榜眼，史密斯則以探花之姿加入火箭。

「我不敢相信發生什麼事情，我從來沒有想過可以當上狀元，也沒有預期到可以來到這裡。」班切羅獲選狀元後表示，「K教練（Mike Krzyzewski）教我很多事情，也帶給我很多幫助，他總是很挺我們。」他成為杜克校史第4位NBA選秀狀元。

班切羅也是魔術隊史第4位狀元郎，前3位奧蘭多選中的狀元郎分別為2004年的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、1993年的韋伯（Chris Webber）、1992年的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

班切羅身高6呎10吋，大一賽季場均能得17.1分、7.7籃板和3.1助攻，三分命中率32.4；「The Ringer」給出的模板是韋伯（Chris Webber）和尼克一哥藍道（Julius Randle）。

至於擁有榜眼籤的雷霆，則是沒有意外選擇岡薩加大學的瘦中鋒霍姆格倫，反而是擁有探花籤的火箭，選擇選秀會前並未參加過試測的史密斯，史密斯原本只參加過魔術與雷霆兩隊測試，沒想到如今卻要披火箭戰袍。