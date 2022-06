曾一同攜手奪冠的詹姆斯(LeBron James)和勒夫(Kevin Love),即便如今已是各奔東西,但兩人依然維持深厚交情,不僅一同去歐洲度假,還去看了歐冠決賽,也看了F1 邁阿密大獎賽。

近日有報導指出,詹姆斯和勒夫一起在紐約進行訓練,從影片中可以看到兩人不斷練習三分外線和中距離跳投,37歲的詹姆斯顯然維持相當好的體態,充分展現對自我的高度要求。

LeBron and K Love in the lab today with Chris Brickley 💰 (via @Cbrickley603)@KingJames @kevinlove pic.twitter.com/XRN8LPuO25