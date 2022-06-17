我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA／讚詹姆斯聰明 格林：綠衫軍沒得比

體育新聞組／綜合報導
格林（左）讚美詹姆斯打球聰明。（Getty Images）
格林（左）讚美詹姆斯打球聰明。（Getty Images）

勇士8年內6度闖進NBA總冠軍賽，本季也持續朝三劍客合體以來的第4冠邁進；在這6次逐冠過程中，勇士最熟悉的對手莫過於詹姆斯（LeBron James），前4年全都正面對決，最終取得3冠。

被問到比較塞爾蒂克和詹姆斯所帶來的挑戰，格林（Draymond Green）表示兩者之間沒有可比之處。「你無法在精神心理層面上拿兩者相比。詹姆斯可說是比賽中最聰明的人，沒有之一，他就是球場上最聰明的那一個。因此拿雙方來做比較，這是對詹姆斯的不夠尊重，也是對你的謊言。」

「在和詹姆斯交手時，他會像電腦般及時分析每一個回合，那是一種沒多少人能具備的技能。談到比賽中的任何一個時間點，從某一節的幾分鐘到幾分鐘的過程，他能解析每一個回合，完全不會漏掉。能做到這一點的人不多。」格林說。

格林也認為塞爾蒂克帶來的挑戰就是，每個人的運動能力都超強。「他們非常年輕，速度飛快又強壯。當你面對到這些時，你必須得去思考，『如果一個人速度比我更快，該如何打敗對方？』從心理角度來說，我認為這個系列賽如何去理解並搶先他們一步，是非常重要的。」

另一方面，格林雖然認為對陣綠衫軍諸將難以和面對詹姆斯來做對比，但他也表示塞爾蒂克的「大腦」就是史馬特（Marcus Smart）。

「他非常聰明，他就是綠衫軍的大腦。我認為每一支球隊都會有這種傢伙。史馬特的籃球智商很高，這肯定是一大挑戰；同樣地，尤多卡（Ime Udoka）也是很聰明。」

格林最後也再一次讚美了詹姆斯。「你不能把這一輪系列賽拿來和面對詹姆斯相比。就像我說的，他可能是我們見過打球最聰明的球員。」

勇士 總冠軍賽 NBA

上一則

MLB／勇士14連勝 差1勝平隊史百年紀錄

下一則

MLB／太空人1場2次「完美一局」 大聯盟首見

延伸閱讀

綠衫軍球迷對格林飆髒話 總裁席佛：我很喜歡這種能量

綠衫軍球迷對格林飆髒話 總裁席佛：我很喜歡這種能量
NBA／柯爾「揚長避短」大膽調度 格林順其自然

NBA／柯爾「揚長避短」大膽調度 格林順其自然
NBA／波士頓球迷髒話招呼格林 勇士教頭反諷「優雅」

NBA／波士頓球迷髒話招呼格林 勇士教頭反諷「優雅」
NBA／格林前3戰15分、15犯 柯爾：我信任他勝任何人

NBA／格林前3戰15分、15犯 柯爾：我信任他勝任何人

熱門新聞

勇士16日以103：90大勝塞爾蒂克，奪下8年來第4冠。(美聯社)

1張圖／NBA總冠軍戰G6勇士封王 103：90勝塞爾蒂克

2022-06-16 23:28
柯瑞拿下生涯首座總冠軍賽MVP。（歐新社）

NBA／勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

2022-06-16 23:57
勇士第三戰由柯瑞帶頭在一波球權一口氣拿了7分，寫下總冠軍賽紀錄。 美聯社

NBA／勇士一波球權拿7分 球員當觀眾也驚嘆不已

2022-06-10 17:36
伊古達拉強調柯瑞不須要FMVP來證明自己。 歐新社

NBA／不介意讓出15年FMVP 伊古達拉難忍柯瑞受批評

2022-06-10 08:40
費爾茲（Landry Fields）（中）。( 歐新社)

NBA／老鷹新總管才33歲 當年林書豪睡過他家沙發

2022-06-15 07:53
Ｇetty Images

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

2022-06-10 23:58

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法