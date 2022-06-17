NBA／讚詹姆斯聰明 格林：綠衫軍沒得比

格林（左）讚美詹姆斯打球聰明。（Getty Images）

勇士 8年內6度闖進NBA總冠軍賽 ，本季也持續朝三劍客合體以來的第4冠邁進；在這6次逐冠過程中，勇士最熟悉的對手莫過於詹姆斯（LeBron James），前4年全都正面對決，最終取得3冠。

被問到比較塞爾蒂克和詹姆斯所帶來的挑戰，格林（Draymond Green）表示兩者之間沒有可比之處。「你無法在精神心理層面上拿兩者相比。詹姆斯可說是比賽中最聰明的人，沒有之一，他就是球場上最聰明的那一個。因此拿雙方來做比較，這是對詹姆斯的不夠尊重，也是對你的謊言。」

「在和詹姆斯交手時，他會像電腦般及時分析每一個回合，那是一種沒多少人能具備的技能。談到比賽中的任何一個時間點，從某一節的幾分鐘到幾分鐘的過程，他能解析每一個回合，完全不會漏掉。能做到這一點的人不多。」格林說。

格林也認為塞爾蒂克帶來的挑戰就是，每個人的運動能力都超強。「他們非常年輕，速度飛快又強壯。當你面對到這些時，你必須得去思考，『如果一個人速度比我更快，該如何打敗對方？』從心理角度來說，我認為這個系列賽如何去理解並搶先他們一步，是非常重要的。」

另一方面，格林雖然認為對陣綠衫軍諸將難以和面對詹姆斯來做對比，但他也表示塞爾蒂克的「大腦」就是史馬特（Marcus Smart）。

「他非常聰明，他就是綠衫軍的大腦。我認為每一支球隊都會有這種傢伙。史馬特的籃球智商很高，這肯定是一大挑戰；同樣地，尤多卡（Ime Udoka）也是很聰明。」

格林最後也再一次讚美了詹姆斯。「你不能把這一輪系列賽拿來和面對詹姆斯相比。就像我說的，他可能是我們見過打球最聰明的球員。」