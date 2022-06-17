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NBA／柯爾、尤多卡相爭 波總都打氣

體育新聞組／綜合報導
尤多卡（右）和柯爾（左）。（Getty Images）
尤多卡（右）和柯爾（左）。（Getty Images）

在2019年世界杯和2021年奧運美國男籃代表隊中，尤多卡（Ime Udoka）和柯爾（Steve Kerr）都曾以助理教練身份協助總教練波波維奇（Gregg Popovich），如今兩人卻是在總冠軍賽場正面對決，這對波波維奇來可說是「手心手背都是肉」。

柯爾在接受採訪時透露，早在總冠軍賽開打之前，他和尤多卡都收到波波維奇傳來的簡訊。「波波維奇在訊息中寫著『我現在是中立的一方，我支持你們每一個人。』我知道他會為奪下總冠軍的那一方激動不已，也會為輸的一方感到沮喪，這就是真實的波總。」

柯爾曾為馬刺效力4個賽季，贏得2次總冠軍，和波波維奇可說是建立十分密切的關係，他也不只一次稱呼波總就是他的導師；至於尤多卡則是擔任多年的馬刺助理教練，包括現在他的助理教練哈迪（Will Hardy），過去也是在波波維奇麾下工作。

事實上，上季在總冠軍賽交手的公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）和太陽主帥威廉斯（Monty Williams），也都是出自波波維奇門下。兩年總冠軍賽的對戰組合也再一次突顯波總體系下的開枝散葉、各領風騷。

總冠軍賽 馬刺 威廉

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