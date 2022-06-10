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NBA／勇士重度依賴柯瑞 有沒有他進攻效率差很大

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士在總冠軍賽前三戰，凸顯了進攻上過度依賴柯瑞的問題。 路透
勇士在總冠軍賽前三戰，凸顯了進攻上過度依賴柯瑞的問題。 路透

面對塞爾蒂克的強力防守，柯瑞（Stephen Curry）儘管3戰仍繳出平均31.3分5籃板3.7助攻2.7抄截的表現，投籃命中率和三分命中率均超過4成，然而他在第四節的低迷也彷彿成了勇士目前陷入落後局勢的寫照。

3場比賽下來，除去第2戰因球隊大幅領先因此未上場，柯瑞在另外兩戰的第四節一共只得到6分3助攻，出現3次失誤，10投3中包括三分球3投0中，而勇士在這兩場比賽的第四節總計也只得到27分。

換個角度來說，這也大幅突顯柯瑞對於整個團隊的重要性。根據統計顯示，總冠軍賽期間，當柯瑞在場時，勇士進攻效率達到116.8；然而當他不在場，勇士進攻效率卻是暴跌至91.5。

91.5這樣的數據是聯盟近50年總冠軍賽中的最差表現，足見勇士對於柯瑞的依賴。

雖然柯瑞在今年總冠軍第四節表現相對低迷，但在他生涯6度出征總冠軍賽中，他在第四節累積出賽256分鐘，可以得到256分，在近25年來僅次於詹姆斯（LeBron James）和布萊恩（Kobe Bryant）。其投籃命中率達到44.7%，三分球78投32中，三分命中率達到41.0%。

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