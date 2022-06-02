NBA／今年該輪到他…柯瑞被看好 首奪總冠軍MVP

柯瑞被看好勇奪本屆總冠軍MVP。 (歐新社)

NBA總冠軍賽 2日點燃戰火，由兩支聯盟創始球隊勇士 、塞爾蒂克交手，勇士主控柯瑞 （Stephen Curry）錯過前3次奪下總冠賽MVP的機會後，在美國運彩最新賠率最被看好獲獎，塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）以及勇士隊湯普森（Klay Thompson）緊追在後。

近8年6度打進總冠軍賽、拿下3冠的勇士，3座MVP分別由老將伊古達拉和轉戰籃網隊的杜蘭特（Kevin Durant，兩次）拿下，已拿兩座年度MVP的柯瑞始終未能獲獎，成為一大遺憾。

美國運彩公司最新公告的總冠軍賽MVP賠率，今年柯瑞最有機會獲獎，甚至吸引44％的投注比率 ；他若能獲獎，將成為史上第8位包辦總冠軍賽MVP、年度MVP與聯盟得分王的球員，前7人分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、喬丹（Michael Jordan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe ryant）、詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特。

勇士主帥柯爾將完成從1990年起、橫跨「4個10年」參加總冠軍賽的紀錄，並將挑戰球員加上教練生涯的第9冠，他說：「沒想過橫跨幾個10年這種事，聽起來有點嚇人，但這是我的第11次總冠軍賽，這點就已經夠瘋狂。」

今年總冠軍賽受關注的程度也反映在票價上，根據美國媒體報導，勇士主場目前平均票價3249美元、塞爾蒂克主場也要2862美元，美國4大售票網公布總冠軍賽最貴票價達8萬879美元），最便宜615美元。

此外，今年打進總冠軍賽的勇士和塞爾蒂克，有別於過去一段時間巨星組團求冠的模式，兩隊基本上都是靠自家選秀為核心班底，搭配適當的交易引進重要球員，透過逐年養成，成就奪冠基礎。

一項數據更可以說明其不易。根據「ESPN」統計，勇士和塞爾蒂克陣中季後賽場均得分前3多的球員都是自家選秀出身，且一路效力至今，這也是1998年公牛和爵士之戰後首見。

勇士季後賽場均得分前3多的球員分別是柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）。柯瑞是2009年首輪第7順位，湯普森是2011年首輪第11順位，波爾是2019年首輪第28順位。

塞爾蒂克季後賽場均得分前3多的球員則是泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）和史馬特（Marcus Smart）。泰托姆是2017年首輪第3順位，布朗是2016年首輪第3順位，史馬特是2014年首輪第6順位。

98年公牛季後賽得分前3名分別是喬丹（Michael Jordan）、皮本（Scottie Pippen）、庫柯奇（Toni Kukoc）；爵士前3名則是馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）、羅素（Bryon Russell）。