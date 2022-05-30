我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企業助員工抗通膨怪獸 紛祭加油津貼、午餐券等新福利

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

NBA／拒跟「組巨頭」潮流 獨行俠：要找適合唐西奇的人

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠總管認為，找到適合與唐西奇（右）搭配的人，比挖角明星球員重要。 路透
獨行俠總管認為，找到適合與唐西奇（右）搭配的人，比挖角明星球員重要。 路透

獨行俠結束驚奇季後賽之旅，如何圍繞唐西奇（Luka Doncic）進一步補強也成休賽季最大課題，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）透露，未來不打算網羅明星球員組巨頭。

獨行俠日前雖然以1比4不敵勇士提早放暑假，但先後打敗爵士和太陽闖進西區冠軍賽，已經締造近11年最佳成績。至於休賽期間該如何做出調整讓球隊升級，外界普遍認為獨行俠的問題就是陣中缺乏除了唐西奇以外的球星，想要更上一層樓，勢必得隨著這些年「組巨頭」的趨勢，但總經理哈里森並不認同，他認為球隊問題不在「沒有明星球員」。

「我不認為這是沒有明星球員的問題，事實上有一堆球隊，我甚至不想浪費時間提到他們的名字，他們有一群明星球員，卻只坐在家中看我們打西區冠軍賽。我們需要提升球隊陣容，但不表示找幾個明星球員把他們搭配在一起就有用，而是要把適合的人聚集在一起，我們必須先找出適合和唐西奇搭配的球員，這絕對比挖明星球員重要。」

回顧今年西區冠軍賽，哈里森認為獨行俠輸給勇士的原因就是禁區被打爆，「我們有兩場比賽都是輸在籃板，所以球隊需要的是能幫助我們解決籃板問題的人，一名能護框的球員。我認為這是球團當前最需要解決的問題，因為很明顯的，我們在籃板上被痛宰了。」

勇士 季後賽

上一則

NBA／波爾罰球命中率超越柯瑞 媽媽解釋神準原因

下一則

NBA／總冠軍賽6‧2開打 勇士、綠衫軍58年後再對決

延伸閱讀

NBA／自責打得爛透了 唐西奇：向勇士看齊成為冠軍隊

NBA／自責打得爛透了 唐西奇：向勇士看齊成為冠軍隊
NBA／獨行俠無緣總冠軍賽 基德：上了寶貴一課

NBA／獨行俠無緣總冠軍賽 基德：上了寶貴一課
NBA／唐西奇入選年度第一隊 準大三元助獨行俠續命

NBA／唐西奇入選年度第一隊 準大三元助獨行俠續命
NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣

NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣

熱門新聞

塞爾蒂克拿下東區冠軍，繼2010年後重返總冠軍賽。美聯社

1張圖／綠衫軍奪NBA東冠 總冠軍賽對決勇士

2022-05-30 08:50
湯普森全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，率勇士擊敗獨行俠重返總冠軍賽。路透

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

2022-05-26 23:28
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
德州槍擊案令勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上感到無比悲痛，甚至憤怒捶桌。(美聯社)

NBA／哀痛德州槍擊事件 勇士柯爾怒搥桌：真的受夠了

2022-05-25 06:53
柯瑞20日的比賽中投進三分球後，在對手獨行俠球員面前比出睡覺手勢。（Getty Images）

NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可

2022-05-24 08:38
台灣自由潛水好手黃明峻（左）日前前往宏都拉斯參賽時國籍遭更改，多次與主辦單位溝通後成功以台灣身分出賽，並拿下無蹼恆重下潛項目亞軍。（圖取自黃明峻臉書facebook.com）

賽前被改國籍 2潛水好手堅持以「台灣」參賽 眾人喝采

2022-05-26 15:59

超人氣

更多 >
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了
王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪

王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪