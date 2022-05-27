NBA／東區冠軍賽 巴特勒飆47分 率熱火逼進G7殊死戰

巴特勒轟破季後賽最高47分。（Getty Images）

東區冠軍賽G3打完半場傷退，連2場表現都陷入低潮，如今熱火面臨背水一戰，巴特勒（Jimmy Butler）燃燒自我爆發，狂轟破季後賽 最高47分。球隊更挺住壓力，其他副將也在關鍵時刻跳出，終場以111：103勝出將塞爾蒂克拖進G7 。

巴特勒首節就挹注14分率隊打出強勢開局，熱火三分火力更是復甦，前場得分掛蛋的羅瑞（Kyle Lowry）也很快有所建樹。不過綠衫軍「雙J連線」半場各砍18分，熱火領先並無法維持，但後者絕境求生，到了第3節攻勢再起。

這次跳出來的是前14次三分出手都落空的史特魯斯（Max Strus），單節獨攬11分包括3記外線冷箭。但塞爾蒂克不是省油燈，末節反彈，懷特（Derrick White）與霍福特（Al Horford）輪流三分線外開砲，助隊反超取得3分領先。

所幸羅瑞及時給回應，巴特勒接著奉上關鍵三分打，塔克（PJ Tucker）更防守端連續有精彩演出，先抄截泰托姆（Jayson Tatum），再摘籃板，而塞爾蒂克一再賠上不必要犯規讓他罰球也傷害極大，巴特勒最終高難度跳投也終結比賽。

數據上，巴特勒47分超過他今年首輪寫下的45分單場最高紀錄，他還另有9籃板與8助攻全能表現，此外羅瑞添18分、10助攻，史特魯斯挹注13分；塞爾蒂克方面，泰托姆獲30分，懷特繳22分，布朗（Jaylen Brown）得20分。