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NBA／太陽、獨行俠拚西區冠軍門票 布克享受驟死戰壓力

記者曾思儒／即時報導
太陽球星布克季後賽首度打「驟死戰」，他表示期待關鍵戰，也很享受壓力，相信回到主場的太陽會有不同作為。（美聯社）
太陽球星布克季後賽首度打「驟死戰」，他表示期待關鍵戰，也很享受壓力，相信回到主場的太陽會有不同作為。（美聯社）

太陽隊遭獨行俠隊扳平系列戰，美東時間晚上8時將進行第7戰，這也將是太陽球星布克（Devin Booker）季後賽首度打「驟死戰」，他表示期待關鍵戰，也很享受壓力，相信回到主場的太陽會有不同作為。

25歲的布克從沒打過第7戰，今天球隊訓練後他提到，從隊友、球團人員駐足窗邊的舉動，就可以感受到賽事張力和氛圍，「這也是為何我們從事這項運動，我們例行賽已經經歷過這些壓力，試著打破隊史紀錄，現在面對的是截然不同的野獸。」

太陽今年例行賽打下隊史最佳的64勝，以西區龍頭身分進入季後賽；和獨行俠的分區準決賽，兩隊主場優勢都十分明顯，太陽先前3場主場除全部奪勝，平均勝分還達19分，客場作戰則是吞3連敗，平均差距達15.3分。

布克提到，就聯盟歷史來看，主場的確享有優勢，「客場要奪勝總是有困難，在主場比賽的舒適度遠超過客場，我很確定明天這裡會很吵雜，會充滿興奮感，會有滿滿的能量，所以我很期待。」

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）分享說，關鍵戰有兩項重點，一是做好護球，二是防守好獨行俠的外線。太陽輸球的3場比賽中，平均失誤18.7次，還讓獨行俠場均投進16.3顆三分球。

威廉斯和布克對第7戰的看法也不謀而合，他表示可以感受到周遭的興奮和期待感，「這就是季後賽的樣子。」

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