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NBA／巴特勒淘汰好友安比德 連4戰客場破30分

記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特領軍淘汰76人，賽後仍對前隊友與好友安比德相擁，並稱讚他的表現值得尊敬。(美聯社)
巴特領軍淘汰76人，賽後仍對前隊友與好友安比德相擁，並稱讚他的表現值得尊敬。(美聯社)

雖然例行賽期間因傷缺席多達25場比賽，不過一旦進入季後賽，巴特勒（Jimmy Butler）證明自己仍是最危險的人物！

巴特勒12日在第二輪系列賽平均得到27.5分7.5籃板5.5助攻1.7抄截，投籃命中率達51.5%，帶領熱火4勝2敗淘汰76人，再一次挺進東區冠軍賽。

根據統計，包括首輪對老鷹在內，巴特勒已經連續4場客場比賽至少拿到30分，成了熱火隊史第2位有如此表現的球員。2005年的韋德（Dwyane Wade）也是客場連4戰破30分。

首輪橫掃老鷹的4場比賽，巴特勒場均達到30.5分7.8籃板5.3助攻2.8抄截，投籃命中率54.3%。

「巴特勒是終極競爭者，他不會讓系列賽打到搶7。」史波史特拉（Erik Spoelstra）稱讚巴特勒在第6戰的表現。巴特勒在關門戰中獨拿32分8籃4助攻2阻攻，其中下半場23分。

「我為隊友感到驕傲。不過我們的任務還沒結束。」巴特勒說。

對於第二輪淘汰好友安比德（Joel Embiid），巴特勒亦表示：「我愛他，也為他感到驕傲。我仍希望可以加入他的球隊，不過我絕對是愛邁阿密熱火，我對安比德充滿尊敬和愛。」

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