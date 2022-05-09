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NBA／哈登秀決勝節飆分 安比德：這就是為何我們買他

記者曾思儒／綜合報導
哈登（左）打出代表費城的代表作，隊友安比德（右）說「這就是為何他會在這裡」。（路透）
哈登（左）打出代表費城的代表作，隊友安比德（右）說「這就是為何他會在這裡」。（路透）

轉戰76人的「大鬍子」哈登（James Harden）8日打出代表費城的代表作，全場31分有16分集中在決勝節，另有9助攻和7籃板，助隊以116：108擊敗東區頭號種子熱火隊，將季後賽東區準決賽系列戰扳平，飆分演出讓隊友安比德（Joel Embiid）和教練瑞佛斯（Doc Rivers）都讚不絕口。

「這是他為什麼在這裡的原因，這是為何我們會把他買來。」安比德提到，哈登從季中轉戰76人後，不斷去適應新球隊的打法，但今天果斷出手，不斷投進高難度的進球，「他整個生涯一直如此，這就是為何他會在這裡。」

2月底加入76人後，哈登例行賽只有一場飆分超過30分，本場31分也是本季例行賽最佳，今天攻下18分的小將馬克西（Tyrese Maxey）也讚，哈登進攻火力強化可以改變很多事情，畢竟球隊對於球的流轉不是太多，若能有不同的球員能在1對1單打得分，絕對是利多消息。

哈登今天外線10投6中，在安比德陷入犯規麻煩時撐起球隊，瑞佛斯也大讚「大鬍子」在安比德回到板凳時造成熱火防守麻煩，「而當安比德回到場上，已經進入加罰狀態，這很重要，每次他們犯規都會送你上罰球線，有罰球機會，這是件大事。」

安比德今天也有24分、11籃板「雙10」演出，復出兩戰都為球隊守護下主場勝利。

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