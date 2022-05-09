NBA／20顆三分彈射日 獨行俠系列戰扳平

唐西奇(左)表現全能，率獨行俠取勝。（美聯社）

系列賽前兩個客場吞下連敗的獨行俠，繼第3戰回到家裡搶回一勝後，8日又靠著全場轟進20記三分球，先是在上半場取得兩位數領先優勢，之後沒能讓太陽越雷池一步，以111：101擊退對手，系列賽扳成2：2平手。

這是獨行俠自2011年第二輪第4戰面對湖人 轟進20顆三分球以來，再度於季後賽 有如此外線火力展現。

「如果我們有1%贏球機會，我們會相信自己能做到。我們不想落入1：3被聽牌的局面，努力用自己的方式去打球，」唐西奇（Luka Doncic）談到這場比賽以及接下來的關鍵第5戰，「我們將會帶著同樣的能量去比賽。接下來就是看誰能率先在客場拿下勝利。」

唐西奇依舊繳出26分11助攻7籃板3抄截的全能數據，但全場25投僅9中，且三分球是10投1中，所幸隊友充分給予支援；芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）轟進生涯新高8記三分球，拿下24分，布朗森（Jalen Brunson）18分4助攻4籃板。

替補球員同樣火力四射，伯坦斯（Davis Bertans）、克萊柏（Maxi Kleber）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）得分均達雙位數，3人一共飆進7記三分球，在攻守兩端做出巨大貢獻。特別是上半場，獨行俠板凳就合拿29分，比對手多出21分之多。

前一場半場出現7次失誤創生涯首見的保羅（Chris Paul），此役則是面臨犯規麻煩，他在上半場就被吹了4次犯規，生涯首次出現這種情況，僅打了23分鐘便6犯提前退場，只得到5分7助攻5籃板。這是保羅生涯季後賽第4次犯滿畢業。

「這太瘋狂了，」賽後對於自己的犯滿畢業，保羅表示，「我們在第5戰必須反彈。我需要重新檢視這場比賽，弄清楚要如何做得更好」。

布克（Devin Booker）此役22投10中包括13罰12中奮力攻下35分7助攻4籃板，艾頓（Deandre Ayton）14分11籃板2助攻2阻攻，克勞德（Jae Crowder）15分6籃板。