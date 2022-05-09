我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

NBA／20顆三分彈射日 獨行俠系列戰扳平

體育新聞組／綜合報導
唐西奇(左)表現全能，率獨行俠取勝。（美聯社）
唐西奇(左)表現全能，率獨行俠取勝。（美聯社）

系列賽前兩個客場吞下連敗的獨行俠，繼第3戰回到家裡搶回一勝後，8日又靠著全場轟進20記三分球，先是在上半場取得兩位數領先優勢，之後沒能讓太陽越雷池一步，以111：101擊退對手，系列賽扳成2：2平手。

這是獨行俠自2011年第二輪第4戰面對湖人轟進20顆三分球以來，再度於季後賽有如此外線火力展現。

「如果我們有1%贏球機會，我們會相信自己能做到。我們不想落入1：3被聽牌的局面，努力用自己的方式去打球，」唐西奇（Luka Doncic）談到這場比賽以及接下來的關鍵第5戰，「我們將會帶著同樣的能量去比賽。接下來就是看誰能率先在客場拿下勝利。」

唐西奇依舊繳出26分11助攻7籃板3抄截的全能數據，但全場25投僅9中，且三分球是10投1中，所幸隊友充分給予支援；芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）轟進生涯新高8記三分球，拿下24分，布朗森（Jalen Brunson）18分4助攻4籃板。

替補球員同樣火力四射，伯坦斯（Davis Bertans）、克萊柏（Maxi Kleber）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）得分均達雙位數，3人一共飆進7記三分球，在攻守兩端做出巨大貢獻。特別是上半場，獨行俠板凳就合拿29分，比對手多出21分之多。

前一場半場出現7次失誤創生涯首見的保羅（Chris Paul），此役則是面臨犯規麻煩，他在上半場就被吹了4次犯規，生涯首次出現這種情況，僅打了23分鐘便6犯提前退場，只得到5分7助攻5籃板。這是保羅生涯季後賽第4次犯滿畢業。

「這太瘋狂了，」賽後對於自己的犯滿畢業，保羅表示，「我們在第5戰必須反彈。我需要重新檢視這場比賽，弄清楚要如何做得更好」。

布克（Devin Booker）此役22投10中包括13罰12中奮力攻下35分7助攻4籃板，艾頓（Deandre Ayton）14分11籃板2助攻2阻攻，克勞德（Jae Crowder）15分6籃板。

季後賽 湖人

上一則

MLB／600二壘打出爐 卡布雷拉：媽媽激的

延伸閱讀

NBA／唐西奇26分11助攻 獨行俠季後賽次輪扳平太陽

NBA／唐西奇26分11助攻 獨行俠季後賽次輪扳平太陽
NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗

NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗
NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵
NBA／37歲仍維持巔峰？保羅靠苦練：你不能欺騙籃球

NBA／37歲仍維持巔峰？保羅靠苦練：你不能欺騙籃球

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

2022-05-04 08:53
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
湯普森（左）。美聯社

NBA／湯普森上演致命三分球 柯瑞關鍵防守險勝灰熊

2022-05-01 21:19
小裴頓左手撐地受傷退場。(美聯社)

NBA／布魯克斯打傷小裴頓 勇士教頭怒批：真的很髒

2022-05-04 07:43

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩