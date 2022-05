NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

勇士 與灰熊隊3日系列賽第二戰整場比賽肢體衝突不斷,除了小裴頓(Gary Payton II)開賽3分鐘就受傷退場外,格林(Draymond Green)隨後也遭到灰熊提爾曼(Xavier Tillman)打中眼睛一度退場,而他在前往休息室途中還被拍下對灰熊主場球迷高比中指的畫面,讓兩隊間的交手火花不斷。

勇士在3日開賽三分鐘就傷了小裴頓的情況下,又在下一波進攻爆發格林在與提爾曼爭搶籃板時遭到手肘打中眼睛的狀況,迫使格林一度退場接受治療,不過在他走回休息室的過程中灰熊球迷也在場邊鼓譟,讓格林也豎起中指回應。

賽後在談到提爾曼的這次犯規以及自己豎起中指的動作時,格林說:「我並不知道他是不是無意的,但我一點都不在乎。他們的球迷為了一個人眼睛被手肘打中退場而歡呼,我甚至還流血了,那是他們應該得到的(中指)。」

儘管格林這樣的舉動將無法避免遭到聯盟懲處,但他也直言一定會坦然面對,「我會接受這次的罰款,能夠這樣回應他們的感覺真的太棒了,如果他們要那麼噁心,我也會這麼噁心回去。」

Draymond with a message on his way to the locker room. pic.twitter.com/ftIvSS00JE