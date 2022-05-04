我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞太裔女性薪酬僅白男75% 華裔女性罕見超越

紐約近1/4亞裔 2020年生活貧困…與非裔、西語裔差不多

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

記者劉肇育／綜合報導
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

勇士與灰熊隊3日系列賽第二戰整場比賽肢體衝突不斷，除了小裴頓（Gary Payton II）開賽3分鐘就受傷退場外，格林（Draymond Green）隨後也遭到灰熊提爾曼（Xavier Tillman）打中眼睛一度退場，而他在前往休息室途中還被拍下對灰熊主場球迷高比中指的畫面，讓兩隊間的交手火花不斷。

勇士在3日開賽三分鐘就傷了小裴頓的情況下，又在下一波進攻爆發格林在與提爾曼爭搶籃板時遭到手肘打中眼睛的狀況，迫使格林一度退場接受治療，不過在他走回休息室的過程中灰熊球迷也在場邊鼓譟，讓格林也豎起中指回應。

賽後在談到提爾曼的這次犯規以及自己豎起中指的動作時，格林說：「我並不知道他是不是無意的，但我一點都不在乎。他們的球迷為了一個人眼睛被手肘打中退場而歡呼，我甚至還流血了，那是他們應該得到的（中指）。」

儘管格林這樣的舉動將無法避免遭到聯盟懲處，但他也直言一定會坦然面對，「我會接受這次的罰款，能夠這樣回應他們的感覺真的太棒了，如果他們要那麼噁心，我也會這麼噁心回去。」

勇士

上一則

1張圖／NBA季後賽次輪 西區灰熊、東區塞爾蒂克扳平戰局

延伸閱讀

女籃球星被俄拘留75天 美控「錯誤拘留」談判爭取獲釋

女籃球星被俄拘留75天 美控「錯誤拘留」談判爭取獲釋
女籃球員被俄逮捕 美認定「錯誤拘留」談判爭取獲釋

女籃球員被俄逮捕 美認定「錯誤拘留」談判爭取獲釋
NBA／巴克利質問惡意犯規拉球衣？格林：萬有引力害的

NBA／巴克利質問惡意犯規拉球衣？格林：萬有引力害的
NBA／勇士系列賽開門紅 柯爾率隊晉級率史上第3高

NBA／勇士系列賽開門紅 柯爾率隊晉級率史上第3高

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」
53歲華男 紐約長島捅傷人 當場被捕

53歲華男 紐約長島捅傷人 當場被捕