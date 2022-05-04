NBA／唐西奇轟45分 仍不敵太陽 獨行俠教頭：他孤立無援

唐西奇大演個人秀攻下45分，獨行俠隊還是輸了。（法新社）

太陽隊面對獨行俠隊特別有心得，２日就算獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）轟下全場最高45分，仍以121：114拿下季後賽 西區準決賽首戰勝利，連同例行賽對戰已經收下10連勝。

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例行賽打下聯盟最佳64勝的太陽，開賽就打出9：0，領先優勢維持全場，儘管讀秒階段遭獨行俠將兩位數縮小到個位數，太陽在布里吉斯（Mikal Bridges）、布克（Devin Booker）最後6罰都把握下仍守住勝利。

太陽先發5名球員得分都達雙位數，攻下19分的保羅提到，比賽內容不會總是好看，但球隊泰半時間表現出色，「明天我們會看影片，看第2戰需要改變什麼。」

太陽教頭威廉 斯（Monty Williams）提到，讓唐西奇拿到45分當然不是太滿意，「但我看到他們只有16次助攻，克萊柏投進幾顆三分，但整體來說，沒有太多人有所作為。」

此役唐西奇30投15中，外線、灌籃到後撤步跳投，各種得分手法都展現，教頭基德認為唐西奇45分的表現已經無庸置疑，但球隊需要更多球員加入這場季後賽「派對」，讓唐西奇不至於孤立無援。

獨行俠前兩年季後賽都在首輪止步，今年總算突破，首次打西區準決賽的唐西奇認為，球隊防守有待加強，「我們的防守太可怕了，必須改變，我知道防守能有更好表現。」

東區龍頭熱火隊2日也迎接準決賽首戰，當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）雖缺陣，但在巴特勒（Jimmy Butler）回歸領軍、塔克（PJ Tucker）限制76人球星「大鬍子」（James Harden）下，以106：92開出紅盤。