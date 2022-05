NBA／巴克利質問惡意犯規拉球衣？格林：萬有引力害的

勇士 隊球星格林(Draymond Green)在西區準決賽第一戰的第二節末,因防守克拉克(Brandon Clarke)被吹2級惡意犯規,聯盟今天宣布不會改變宣判,不過「主角」格林今天也回應,不會因此改變打法。

系列賽第二戰將於3日登場,格林今天訓練後說:「我永遠不會改變我打籃球的方式,這讓我走到這,贏過3座總冠軍、4次全明星,年度最佳防守球員,我現在是不會改變的。」

昨天克拉克曾說,格林一直來的球風都如此,會出現像昨天的拉扯球衣動作「不意外」;今天格林也回應說,克拉克的發言自己也不訝異,且不會影響到自己。

「我的名聲是榮譽的象徵,不是所有人都可以得到這樣的名聲。」自信爆棚的格林說。

2016年總冠軍賽,格林就曾因技術犯規遭禁賽一場,今天被詢問他昨天遭驅逐和2016年的狀況是否有相似之處,格林表示,每年對自己感覺都十分相似,自己立場相同,不會改變球風和打法。

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)和柯瑞(Stephen Curry)倒是不約而同說,雖不希望改林改變打法,但也必須避免再吞技術犯規,以免遭到禁賽,不過格林仍強調,哨音不會影響自己打法。

"You didn't pull his jersey?"



The Inside crew gets @Money23Green's take on his flagrant 2 ejection from Game 1 vs. the Grizzlies. pic.twitter.com/YUeHKgKwIx