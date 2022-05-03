NBA／巴克利質問惡意犯規拉球衣？格林：萬有引力害的

勇士隊球星格林在西區準決賽第一戰的第二節末，因防守克拉克被吹2級惡意犯規。（美聯社）

勇士 隊球星格林（Draymond Green）在西區準決賽第一戰的第二節末，因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，聯盟今天宣布不會改變宣判，不過「主角」格林今天也回應，不會因此改變打法。

系列賽第二戰將於3日登場，格林今天訓練後說：「我永遠不會改變我打籃球的方式，這讓我走到這，贏過3座總冠軍、4次全明星，年度最佳防守球員，我現在是不會改變的。」

昨天克拉克曾說，格林一直來的球風都如此，會出現像昨天的拉扯球衣動作「不意外」；今天格林也回應說，克拉克的發言自己也不訝異，且不會影響到自己。

「我的名聲是榮譽的象徵，不是所有人都可以得到這樣的名聲。」自信爆棚的格林說。

2016年總冠軍賽，格林就曾因技術犯規遭禁賽一場，今天被詢問他昨天遭驅逐和2016年的狀況是否有相似之處，格林表示，每年對自己感覺都十分相似，自己立場相同，不會改變球風和打法。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）和柯瑞（Stephen Curry）倒是不約而同說，雖不希望改林改變打法，但也必須避免再吞技術犯規，以免遭到禁賽，不過格林仍強調，哨音不會影響自己打法。

"You didn't pull his jersey?"



The Inside crew gets @Money23Green's take on his flagrant 2 ejection from Game 1 vs. the Grizzlies. pic.twitter.com/YUeHKgKwIx — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 2, 2022

另外，名人堂球星巴克 利（Charles Barkley)在賽後也和格林進行一番「交流」，兩人對吹判的看法產生分歧。

巴克利於《TNT》節目上和格林隔空連線聊起該判決，巴克利認為，格林先打了克拉克的臉又讓對方重重摔在地上，確實也犯了2次1級惡意犯規，格林則回應，「那裁判就判我2次1級惡意犯規，因為顯然這就不構成2級惡意犯規」。

巴克利也繼續追問「難道你沒有拉他球衣嗎?」格林則表示「我沒有拉他球衣，你知道萬有引力定律吧，他正在往上跳，而我抓住球衣，他自然會往下掉，我真的沒有故意把他扯下來。」

巴克利隨後雖然沒有多說什麼，但從對話中可以看的出來他的表情相當不以為意，似乎認為格林的解釋沒有太多說服力。