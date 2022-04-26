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NBA／杜蘭特拿39分沒用 綠衫軍橫掃籃網闖第二輪

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（左）雖拿39分，仍不敵泰托姆（右）領軍的塞爾蒂克。（Getty Images）
杜蘭特（左）雖拿39分，仍不敵泰托姆（右）領軍的塞爾蒂克。（Getty Images）

主場背水一戰的籃網雖然靠著杜蘭特（Kevin Durant）復活拿下39分9助攻7籃板，但第四節關鍵時刻2罰1中，反而讓塞爾蒂克拿下重要分數。隨後杜蘭特嘗試三分球失手，籃網的反擊功虧一簣，以112：116落敗。綠衫軍4戰橫掃對手，率先搶進第二輪。

來源：聯合影音網

厄文（Kyrie Irving）進帳20分，小柯瑞（Seth Curry）和老將（Goran Dragic）也都在外線端有所發揮，然而面對塞爾蒂克的天羅地網，籃網在防守端還是擋不住對手的多點開花，在一路落後的情況下，雖然第四節打出34：26的攻勢，仍是飲恨收場。

6犯退場的泰托姆（Jayson Tatum）拿下29分5助攻3籃板，不過他也發生6次失誤；布朗（Jaylen Brown）22分8籃板3助攻，史馬特（Marcus Smart）20分11助攻5籃板。霍福特13分6籃板，G.威廉斯（Grant Williams）14分。

聽牌的綠衫軍如同過去3戰一樣，開賽後就以嚴密的防守掌控比賽局面，一路取得領先優勢，前三節打完都正好贏籃網4分。

籃網雖然這三節的投籃命中率優於對手，但三分外線依然沒太大起色，制空權盡失，加上克萊斯頓（Nicolas Claxton）11罰僅1中的命中率，還是難以越雷池一步。

第四節之初，籃網一波6：0攻勢將差距縮小到6分差；泰托姆連拿5分，霍福特和史馬特連續轟進三分球，將分數重新拉開到兩位數。小柯瑞命中三分球，德拉基奇個人連拿8分，籃網一口氣又把比分追到3分差。

然而無論籃網如何追擊，綠衫軍總是有人可以站出來止血。布朗先是完成三分打，史馬特隨後補上4分，球隊還是穩住領先。終場前2分48秒，泰托姆6犯提前畢業，厄文轟進三分球，杜蘭特放進兩分；但布朗籃下得手，雙方差距3分。

比賽剩下22.2秒，杜蘭特站上罰球線有機會縮小比分，但他卻是2罰1中，反被對手快攻，讓霍福特補進重要2分；杜蘭特三分球失手，史馬特兩罰命中，即使之後杜蘭特轟進三分球，也為時已晚。

柯瑞 厄文 威廉

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