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NBA／德羅展41分寫季後賽新高 公牛扳平公鹿

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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公牛三劍客首戰合計僅71投21中，命中率不到3成，20日終於找回準星，3人命中率都破5成且合轟85分，包括德羅展（DeMar DeRozan）狂飆生涯季後賽新高41分，領軍以114：110拉下衛冕軍公鹿，系列賽扳平為1比1平手。

上半場前火力釋放壓制公鹿，公牛第3節前段一度超前達18分，但安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）很快聯手米道頓（Khris Middleton），率隊急起直追，咬了上來，最近僅剩3分差距，但米道頓卻因膝傷提前退場。

而到了決勝節後頭，哈勒戴（Jrue Holiday）命中三分後卻錯失上籃機會，回頭遭佛西維奇（Nikola Vucevic）回敬三分，反攻氣勢大受挫。德羅展也扮演關門終結者角色，最後公牛2波進攻籃板下來，他高難度拉杆上籃確定勝利。

數據上，德羅展41分超越他2017與2018年在暴龍所拿的季後賽最高37分，佛西維奇則有24分、13籃板進帳，拉文（Zach LaVine）另添20分；公鹿部份，安戴托昆波獲38分、18籃板與9助攻，洛培茲（Brook Lopez）挹注25分。

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